Seniorenbund-Bundestag V: Becker: 2009 - 2013 erfolgreichste Funktionsperiode des Österreichischen Seniorenbundes

Bericht des Generalsekretärs zum 14. o. Bundes-Seniorentag

Wien (OTS) - Nach der begeisternden Rede von ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger, und dem beeindruckenden Bericht des Bundesobmannes folgte beim 14. o. Bundes-Seniorentag des Österreichischen Seniorenbundes unter dem Motto "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" der Bericht von Generalsekretär MEP Heinz K. Becker über die Bilanz der Seniorenbund-Jahre 2009 bis 2013:

Becker: Wir können beweisen, dass Österreichs Seniorinnen und Senioren heute so gesund und aktiv sind wie nie zuvor in der Geschichte!

MEP Heinz K. Becker, Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes, ging vor allem auf die organisatorische Leistung des Seniorenbundes, der mit 305.000 Mitgliedern auch mitgliederstärksten Teilorganisation der ÖVP, ein:

"Wir können beweisen, dass Österreichs Seniorinnen und Senioren heute so gesund und aktiv in der Gesellschaft sind wie nie zuvor in der Geschichte. Der Österreichische Seniorenbund unter der Führung von NR-Präs.i.R. Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol wurde in den vergangen Jahren zur stärksten Kraft für Österreichs Seniorinnen und Senioren:

Seit 2009 haben wir 12 Bundes-Seniorensport-Meisterschaften in Tennis, Kegeln, Schifahren und Langlauf mit mehr als 1.800 sportlich begeisterten Senioren erfolgreich durchgeführt. Wir haben uns bei fünf großartigen Bundes-Wallfahrten mit insgesamt zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern in vier verschiedenen Bundesländern getroffen. Mit drei Seniorenkongressen und vier Sommerakademien der Europäischen Seniorenunion in Wien haben wir gemeinsam mit über 3.000 teilnehmenden Interessierten, Meinungsbildnern, Multiplikatoren und vor allem international angesehenen Expertinnen und Experten haben wir inhaltliche Maßstäbe gesetzt - ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung politischer Erfolge. Und 182 Seniorenbund-Gruppen mit mehr als 7.000 Seniorenbund-Mitgliedern nahmen an unserer Aktion der Parlamentsbesuche aktiv teil. Und im Vorjahr begingen wir das 60 Jahr-Jubiläum des Österreichischen Seniorenbundes mit einem großen Buch und einem umfangreichen Film zur Geschichte unserer Organisation!"

Becker: Der lange Marsch der Senioren in alle Institutionen geht weiter!

Becker ist zudem seit April 2011 Mitglied des Europäischen Parlaments, was einen wichtigen weiteren Schritt auf dem "langen Weg der Senioren in alle Insititutionen" bedeute. Seither bestimmen die Senioren auch auf europäischer Ebene wieder selbst mit. Becker ist nämlich der einzige Vertreter einer Seniorenorganisation im gesamten Europäischen Parlament!

Diesen Weg werde der Seniorenbund jedenfalls auch in Zukunft erfolgreich weiter gehen: "Am 29. September können wir vom Seniorenbund mit Gertrude Aubauer unsere eigene Kandidatin direkt in den Nationalrat wählen! Die SPÖ hat auf ihren Wahllisten keinen direkten Senioren-Kandidaten. Die ÖVP lässt uns Senioren direkt und selbst mitbestimmen!"

SERVICE: Den gesamten Bericht mit allen politischen Erfolgen, Zahlen, Daten und Fakten zur Organisation finden Sie im Laufe des Nachmittages auf www.seniorenbund.at zum Nachlesen.

(Forts.)

