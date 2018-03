Seniorenbund-Bundestag IV: Khol: Die Erfolgsbilanz des Österreichischen Seniorenbundes 2009 - 2013

Bericht des Bundesobmannes zum 14. o. Bundes-Seniorentag

Wien (OTS) - Nach der begeisternden Rede von ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger (Anm.: PA Seniorenbund-Bundestag III mit Zitaten aus Dr. Spindeleggers Rede folgt in Kürze), folgte beim 14. o. Bundes-Seniorentag des Österreichischen Seniorenbundes unter dem Motto "Nur mit uns ist ein Staat zu machen" der Bericht von Bundesobmann Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol über die Bilanz der Seniorenbund-Jahre 2009 bis 2013:

Khol: "Flotte" Senioren in nur 10 Jahren von 7 auf 76 Prozent! "Zurückgezogen" in derselben Zeit von 32 Prozent auf nur noch zwei Prozent gesunken! Gesellschaftlicher Wandel im Seniorenbereich so stark, dass die Sozialforschung neue "Senioren-Typen" erarbeiten wird

"Der Österreichische Seniorenbund beauftragt seit mehreren Jahren GfK-Austria mit den großen Seniorenstudien 'Generation 60plus' -jeweils mit wechselndem Themenschwerpunkt. Schon zwei Mal, nämlich 2003 und 2006 wurde die soziologische Senioren-Typologie bei jeweils mehr als 1.000 Personen über 60 abgefragt. Dabei entsprach von Beginn an nur die Gruppe der 'Zurückgezogenen' den alt hergebrachten Klischees über Senioren - also wenig mobil, gesundheitlich eingeschränkt, ohne persönliche Interessen und oft vereinsamt", beschreibt Khol die Ausgangslage.

"Für 2013 wollten wir, auch zur Vorbereitung des heutigen Bundes-Seniorentages, die Senioren-Typen wieder abgetestet haben: Was hat sich seit 2006 getan? Sind die Senioren aktiver, mobiler geworden, haben sie neue Interessen für sich aufgetan? Das Ergebnis ist verblüffend: Die Zahl der 'Zurückgezogenen' lag 2003 bei 32 Prozent, 2006 bei 25 Prozent und 2013 bei nur noch zwei Prozent. Umgekehrt die Entwicklung eines anderen Senioren-Typs, nämlich der 'Flotten': 2003 waren es sieben Prozent, 2006 schon zehn Prozent -2013 sind es nun 76 Prozent. Die Folge: Bei einem so starken gesellschaftlichen Wandel muss die Sozialforschung neue Senioren-Typen erarbeiten. Ein Ergebnis wird in den nächsten Wochen vorliegen. Diese zahlenmäßig belegte positive Veränderung ist wohl der beste Beweis, wie erfolgreich wir in unserer Arbeit sind", führt Khol zu den überraschenden Ergebnissen der Studie von GfK-Austria und seinen damit verbundenen Schlussfolgerungen aus.

Khol: Der Seniorenbund hat bewiesen, dass nicht die Senioren die Blockierer und Reformmuffel sind!

"Viele Generationen in Österreich waren und sind gewohnt, dass es ausgehend von den schwierigen Zeiten zur Gründung unserer Republik, Jahr für Jahr zumindest ein wenig besser wurde, dass es der nachfolgenden Generation besser gehen solle als der eigenen. Diese Entwicklung ist durch diese internationale Finanzkrise erstmals in Frage gestellt worden. Nach großen Kraftanstrengungen ist es in Österreich gelungen, die direkten Auswirkungen der Krise auf die Menschen in möglichst kleinem Rahmen zu halten. Besonders wichtig dabei: In Österreich wurde keine einzige staatliche Pension gekürzt -weder brutto noch netto" leitete Khol den umfassenden Bericht zur Bilanz des Österreichischen Seniorenbundes für die Jahre 2009 bis 2013, also die Zeit seit den letzten statutengemäßen Obmann-Wahlen des Seniorenbundes, ein.

"Trotz dieses schwierigen Umfeldes konnte der Österreichische Seniorenbund 2009 bis 2013 viele seiner Anliegen erfolgreich umsetzen, von denen ich hier nur einige in aller Kürze anführen will:

Mit umfassenden Reformen konnten wir die Pensionen langfristig sicher. Abschaffung der 'Hackler-Regelung', Umsetzung des Pensionskontos für alle ab 1955 Geborenen, ein höherer Bonus für längeres Arbeiten, Schließen von Schlupflöchern in die Frühpension z.B. bei den ÖBB - all das konnte erledigt werden. Da soll noch einmal jemand behaupten, es seien 'keine' Reformen passiert! Die nötigen Einsparungen wurden nicht alleine durch die heutigen Pensionsbezieher erbracht - sie wurden durch diese Reformen gleichmäßig auf die Schultern aller Generationen verteilt. Dabei haben wir Ausgleichszulagen immer ausnehmen konnten. Wir haben in den vergangenen Jahren ganz klar bewiesen: Nicht wir Senioren sind die Blockierer und Reformmuffel!", konzentrierte sich Khol besonders auf das Thema der sicheren Pensionen.

Khol: Alle Reformen im sozialpartnerschaftlichen Konsens beschlossen. Kein Verständnis für Wahlkampf-Getose!

Khol nimmt allerdings auch zu aktuellen Wortmeldungen politischer Mitbewerber sehr deutlich Stellung:

"Alle Pensionsreformen und alle Vereinbarungen zu den Pensionsanpassungen bis 2016 haben der Österreichische Seniorenrat, als gesetzliche Interessenvertretung, und die gesamte Österreichische Bundesregierung gemeinsam im Konsens beschlossen. Ich habe absolut kein Verständnis für Regierungsmitglieder, die jetzt im Wahlkampf diesen Konsens negieren - und Dinge fordern, die längst Gesetz sind! Als konkretes Beispiel ist hier die volle Pensionsanpassung 2015 und 2016 zu nennen. Diese ist Gesetz und ist im Budgetrahmen (Anm.: 2013 - 2017) voll ausfinanziert. Man muss diese volle Anpassung also nicht fordern - sie ist längst sozialpartnerschaftlich verhandeltes und gemeinsam beschlossenes Gesetz!"

Khol zu weiteren Seniorenbund-Erfolgen und einem Ausblick in die Zukunft

"Trotz der Finanzkrise und klammer Staatskassen konnten wir erreichen, dass Finanzministerin Fekter mehr als eine Milliarde zusätzlich in das Pflege- und Betreuungssystem investiert hat. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit - in ganz Europa nicht! Und auch am Arbeitsmarkt hat sich für die Älteren einiges getan: Die Beschäftigungsquote aller 55- bis 64jährigen (Männer + Frauen) stieg von 2009 auf 2012 von 41,1% auf 43,1%. Und 2012 arbeiteten in Österreich zehn Prozent mehr über 60-jährige als noch 2011. Das ist eine Trendumkehr - diesen Weg wollen wir weitergehen", so Khol weiter.

Nun gelte es den Blick nach vorne zu richten, die Zukunft aktiv mit zu gestalten. Dazu habe der Seniorenbund-Bundesvorstand einen umfassenden Leitantrag erarbeitet, der im späteren Verlauf des Bundes-Seniorentages auch zur Diskussion und Abstimmung stehe. Khol dazu: "Es geht in den kommenden vier Jahren darum, dass wir Senioren auf allen Ebenen gleichberechtigt und selbstbestimmt die Zukunft des Landes mitgestalten! Eben wie es unser heutiges Motto klar ausdrückt:

Nur mit uns ist ein Staat zu machen!"

SERVICE: Den gesamten Bericht mit allen politischen Erfolgen, Zahlen, Daten und Fakten zur Organisation finden Sie im Laufe des Nachmittages auf www.seniorenbund.at zum Nachlesen.

