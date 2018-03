Wirtschaftsbund: Neuer Kanzler statt neue Steuern!

Präsidium beschließt Ablehnung gegen jegliche Steuerangriffe - Leitl: Wirtschaftsbund ist Speerspitze gegen neue Belastungen - Haubner: Volle Unterstützung für Michael Spindelegger

Dürnstein, 05. September 2013 (OTS) - Der Österreichische Wirtschaftsbund beschloss im Rahmen der heutigen Präsidiums-Klausur einstimmig eine "absolute Ablehnung jeglicher Steuer- und Belastungsangriffe". "Was Österreich braucht, ist ein neuer Kanzler statt neue Steuern", betont Wirtschaftsbund-Präsident Christoph Leitl. Der Österreichische Wirtschaftsbund positioniert sich daher auch im Hinblick auf die nächste Legislaturperiode weiterhin als die Speerspitze gegen neue Belastungen oder höhere Steuern. "Am 29. September geht es um eine Richtungsentscheidung. Es stellt sich die Frage, ob wir die heimischen Unternehmer stärken, damit sie auch in Zukunft Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand sichern können. Oder ob Betriebe, Mittelstand und Standort durch Faymann-Steuern geschwächt werden. Die ÖVP steht ganz klar für den ersten Weg", verdeutlicht Generalsekretär, Abg.z.NR Peter Haubner, und sagt Michael Spindelegger die volle Unterstützung des Wirtschaftsbundes zu. ****

Der Österreichische Wirtschaftsbund fordert die Umsetzung von effizienten Impulsen und spürbaren Entlastungen in drei zentralen Bereichen. Erstens: Erneuern statt besteuern! Senkung der Abgabenquote auf unter 40 Prozent bis 2020, rasche Reduzierung der Lohnnebenkosten, Ablehnung neuer Steuern. Zweitens: Weniger Bürokratie, mehr Freiheit! Abschaffung der Veröffentlichungspflicht in der Wiener Zeitung, Senkung der Aufbewahrungspflicht von Belegen auf fünf Jahre, weniger Bürokratie bei Arbeitszeitaufzeichnung. Drittens: Österreich als DAS Fachkräfteland positionieren! Stockerlplatz beim PISA-Test bis 2020, verstärkte Berufsinformationen, verpflichtende Potenzialanalysen ab der 7. Schulstufe.

"Faymann-Steuern vernichten Arbeitsplätze", betonte Finanzministerin Maria Fekter, für die das Motto lautet: Vereinfachen, entlasten, deregulieren und entbürokratisieren. Auch Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner erteilte zusätzlichen Belastungen eine klare Absage. Damit die heimischen Betriebe und der Standort auch in Zukunft erfolgreich sein können, brauche es keine neuen Steuern, sondern moderne Maßnahmen, die den Herausforderungen der Zeit entsprechen. Dazu gehöre unter anderem das Instrument der Arbeitszeitflexibilisierung, das aufgrund der derzeitigen "fokussierten Unintelligenz" vom politischen Mitbewerber falsch dargestellt und schlechtgeredet werde.

"Wir sind kein Land, das die Zukunft mit Rohstoffen meistern kann", das "Kapital" Österreichs seien die Menschen in unserem Land -erläuterte der renommierte Humangenetiker Markus Hengstschläger in seinem Impulsreferat. Um unser "Humankaptial" besser zu nutzen, brauche es mehr Individualität bei der Jugendförderung und entsprechende finanzielle Unterstützung, so Hengstschläger. Nur so könne die Fähigkeit des Individuums optimal zur Geltung kommen, denn derzeit "ist es in Österreich klüger, sich mit der Mehrheit zu irren, als alleine recht zu haben", analysierte der Humangenetiker.

