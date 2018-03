Ablinger: Grüne versuchen Kulturinstitutionen gegeneinander auszuspielen

Österreich braucht einen guten Mix in der Kulturförderung - Regierungsprogramm umgesetzt

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecherin Sonja Ablinger kritisiert heute, Donnerstag, das grüne Auseinanderdividieren in der Kulturpolitik. "Die Grünen versuchen die Bundestheater und Bundesmuseen gegen kleinere Kulturinstitutionen auszuspielen. Ich glaube jedoch, dass es hier ein Miteinander braucht. Man kann den Kultursektor nicht auseinanderdividieren, in vielen Fällen handelt es sich um kommunizierende Gefäße", betonte die SPÖ-Kultursprecherin. Die SPÖ und Kulturministerin Claudia Schmied haben in den letzten Jahren erfolgreich Kulturpolitik betrieben, führte Ablinger weiter aus. Darüber hinaus seien im Wahlprogramm wesentliche Zielsetzungen für die nächste Legislaturperiode, wie beispielsweise die verstärkte Förderung von regionalen Kulturinitiativen, der Ausbau eines modernen, flächendeckenden Bibliotheksnetzes oder die Schaffung eines Digitalisierungsfonds vorgesehen. "Die SPÖ ist ein verlässlicher Partner der Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen - und zwar aller Kulturinstitutionen, egal ob groß oder klein, ob Bundestheater oder Bundesmuseum, regionales Programmkino oder kleine Kulturinitiative", sagte Ablinger. ****

Die SPÖ-Kultursprecherin betonte auch, dass das Regierungsübereinkommen umgesetzt wurde. So wurde beispielsweise die kulturelle Partizipation gezielt durch den freien Eintritt bis 19 Jahre in die Bundesmuseen und eigene Vermittlungsprogramme gefördert, ein Schwerpunkt auf Nachwuchsförderung beispielsweise durch die START-Stipendien oder Mobilitätsprogramme gelegt, die soziale Lage der KünstlerInnen durch mehrmalige Erhöhung des Zuschusses des Künstler-Sozialversicherungsfonds und weitere Gesetzesnovellen verbessert. Die kulturelle Vielfalt wurde durch die Erhöhung der Mittel der Kulturinitiativen unterstützt. Gelungen ist auch die Anhebung des Bundesbeitrags für das österreichische Filminstitut auf 20 Mio. Euro und eine Steigerung der Förderung des Nachwuchsfilms. Darüber hinaus wurde die Digitalisierung der Programm- und Regionalkinos unterstützt, Genderbudgeting im Berichtswesen eingeführt und ein Toursupport für freie Theatergruppen eingeführt.

"Ich denke, diese Bilanz kann sich sehen lassen. Wir brauchen einen guten Mix in der Kulturförderung und eine Wertsicherung des Kunst-und Kulturbudgets. Persönliche Untergriffe und ein gegenseitiges Ausspielen bringen weder die Kulturschaffenden noch die Kulturinstitutionen weiter", sagte Ablinger. (Schluss) mis/sas/mp

