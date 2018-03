Klikovits: Verteidigungsminister handelt leider nicht klug

ÖVP-Wehrsprecher: Klug setzt Kurs seines Vorgängers fort - ignoriert parlamentarisches Interpellationsrecht

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Am 3. Juli 2013 hat ÖVP-Wehrsprecher Abg. Oswald Klikovits eine parlamentarische Anfrage mit 14 konkreten Fragestellungen zur Reform der Zentralstelle, nämlich dem Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, gestellt, welche nunmehr auf einer Seite von Minister Klug mit der wesentlichen Aussage beantwortet wurde: "Im Übrigen ersuche ich um Verständnis, dass eine Beantwortung dieser Fragen ... zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist." Klikovits dazu: "Damit ignoriert Minister Klug - genauso wie sein Vorgänger Darabos das immer wieder getan hat - das parlamentarische Interpellationsrecht. Dieser hatte das Parlament ebenfalls immer wieder unzureichend informiert", erinnert Klikovits an Beantwortungen im Zusammenhang mit Darabos' Berufsheerprojekten: "Die Details dazu befinden sich derzeit noch in Bearbeitung." (12460/AB) oder "Die Kosten dafür sind nicht bezifferbar." (12513/AB).

Gleichzeitig gibt Minister Klug zwar ein Weißbuch ÖBH 2012 heraus, in welchem er die Notwendigkeit zur weiteren "Reduzierung der Organisation im Ressort" und zu weiteren Sofortmaßnahmen zum Personalabbau im Bundesheer verkündet. Das Parlament will er aber darüber nicht informieren, kritisiert Klikovits.

Klug ignoriert Neutralität und Verfassung

In diesem Weißbuch wird als Grundlage der Streitkräfteentwicklung das Streitkräfteprofil "Gesteigerte Kooperation" angeführt, welches ebenfalls noch von Vorgänger Darabos im Rahmen seiner Berufsheerpläne in Auftrag gegeben wurde. Klikovits: "Auch hier will der Verteidigungsminister offensichtlich nicht gegensteuern." Dieses Streitkräfteprofil sieht die Erfüllung der Aufgabe "Landesverteidigung" nur mehr im europäischen Verbund vor, auch die Luftraumüberwachung soll zukünftig durch Einbindung in einen europäischen Verbund gewährleistet werden. Wehrpflicht bzw. Grundwehrdienst kommen in diesem Streitkräfteprofil nicht vor!

"Dass die eigenständige Fähigkeit zur Landesverteidigung und auch die eigenständige Luftraumüberwachung notwendige Ausprägungen unserer Neutralität sind, wird vom Verteidigungsminister ignoriert", argumentiert Klikovits und fordert den Verteidigungsminister auf, diese Planungen sofort zu stoppen und sich im Gegenzug zu den in der Arbeitsgruppe "Wehrdienstreform" gemeinsam beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung des Wehrdienstes und der Stärkung der Miliz zu bekennen.

