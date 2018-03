ARBÖ: Achtung vor tiefstehender Sonne

Frau landete in Baustellengrube-Tipps gegen Blindflug im Straßenverkehr

Wien (OTS) - Der ARBÖ warnt vor der tief stehenden Sonne, die derzeit eine Autofahrt zum gefährlichen Glückspiel macht. "Besonders in den Morgen- und Abendstunden, also genau zum Berufsverkehr, haben Autofahrerinnen und Autofahrer eine 'verblendete' Sicht", so ARBÖ-Expertin Gabriele Lechner. Diese wurde einer Tirolerin Mittwochabend zum Verhängnis - sie übersah eine rote Ampel, fuhr in eine Baugrube und wurde verletzt.

Die gleißenden Sonnenstrahlen verhindern, dass Ampellichter oder Verkehrsschilder rechtzeitig erkannt werden. Deshalb sollten sich Verkehrsteilnehmer unbedingt langsam zur Kreuzung 'herantasten', bis die Verkehrs- und Vorrangsituation eindeutig ist, so der ARBÖ.

Wenn das gleißende Licht der tiefstehenden Sonne im Herbst am Horizont lauert, ist besondere Vorsicht geboten. Selbst wenige Sekunden Blindflug genügen, um ein plötzlich auftauchendes Hindernis zu übersehen und in einen Unfall verwickelt zu werden. "Wer für eine Sekunde von der Sonne geblendet wird, legt bei Tempo 50 bereits 14 Meter 'blind' zurück, auf der Autobahn bedeutet das bei Tempo 130 sogar 36 Meter", erklärt Lechner. Der ARBÖ hat daher Tipps zusammengestellt, wie die Übersicht auf der Straße bewahrt werden kann.

ARBÖ-Tipps gegen Sonnenblendung:

Wirksamster Schutz ist eine Sonnenbrille mit guten Brillengläsern vom Optiker. Zweitbrille im Auto deponieren.

Sonnenblende herunterklappen.

Ausreichend Sicherheitsabstand einhalten.

Nicht darauf vergessen, dass bei Sonne im Rücken der Gegenverkehr geblendet wird - Rücksicht walten lassen!

In Scheibenreinigungsanlage spezielle Reinigungszusätze einfüllen.

Windschutzscheibe, oder bei Motorrad-/Mopedfahrern die Helmvisiere, regelmäßig innen und außen mit Scheibenputzmittel reinigen.

Rechtzeitig alte Wischerblätter tauschen.

Blendet die tiefstehende Sonne aber so stark, dass keine klare Sicht mehr möglich ist, sollte - falls möglich - eine Seitenstraße gewählt oder eine Fahrtpause eingelegt werden.

