Neues Volksblatt: "Dauerschock" von Renate ENÖCKL

Ausgabe vom 5. September 2013

Linz (OTS) - Mit Katastrophen ist es allzu oft so, dass sie schneller in Vergessenheit geraten als die Welt der Betroffenen wieder in Ordnung kommt. Während Hunderttausende noch immer nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti 2010 leiden, ist das Land schon längst aus den Schlagzeilen. Selbiges wurde der Fukushima-Katastrophe zu Teil, die vor zwei Jahren zwar weltweit Bestürzung und Atomkraftdiskussionen ausgelöst hat, zwischenzeitlich aber - so scheint es - ihren Schrecken verloren hatte. Nun hat uns die Wirklichkeit allerdings eingeholt, der japanische Pannenreaktor gleicht offenbar einem Nudelsieb, tägliche Schockmeldungen über immer höhere Strahlenwerte lassen das Schlimmste befürchten. Spätestens jetzt sollte auch den Atomkraftverfechtern, Wegschauern, Verharmlosern und Kleinrednern das bewusst werden, was Umwelt- und Menschenschützer schon lang zu wissen glauben: Nämlich, wie wenig der Mensch diese Kraft zu beherrschen weiß. Die Pannenserie wächst sich derzeit zu einer veritablen Katastrophe aus, die, auch wenn es versucht wird, kaum noch verschwiegen werden kann.

Wer angesichts solcher Entwicklungen gegen einen Atomausstieg mit drohenden Strompreiserhöhungen argumentiert und die Kostenlawine, die bei solchen Störfällen auf die Allgemeinheit zurollt, verschweigt, spielt nicht nur ein falsches Spiel sondern auch mit dem (Über-)Leben der Menschheit.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at