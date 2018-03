ÖBB verstärken Pendlerangebot auf Weststrecke

Mehr ÖBB-Halte im Tullnerfeld für gestrandete Westbahn Kunden

Wien (OTS) - Die ÖBB weiten ab 09.09.2013 ihr Pendlerangebot mit mehr Halten in beide Richtungen am Bahnhof Tullnerfeld deutlich aus. Durch diese Maßnahme sichern die ÖBB die Mobilität der Schüler und Pendler in der Region Tullnerfeld und Mostviertel, die von der Pendlerpreiserhöhung der Westbahn betroffen sind.

ÖBB InterCitys halten am Bahnhof Tullnerfeld künftig in beide Fahrtrichtungen. In Fahrtrichtung Wien bieten die ÖBB ab kommenden Montag 15 ÖBB InterCity-Halte zusätzlich. Damit stellen die ÖBB sicher, dass Pendler mit Zeitkarten nicht im Regen stehen gelassen werden. Den Pendlern stehen mit dieser Maßnahme täglich 32 (17 Richtung Westen; 15 Richtung Osten) ÖBB-Fernverkehrs- und 47 ÖBB-Nahverkehrshalte am Bahnhof Tullnerfeld zur Verfügung.

Breites Angebot auch im Nahverkehr

Das Angebot des Nah- und Regionalverkehrs der ÖBB umfasst 10 REX200-Züge, die Wien Westbahnhof mit Hütteldorf, Tullnerfeld, St. Pölten, Loosdorf, Melk, Pöchlarn, Ybbs und Amstetten direkt verbinden und 37 Züge der S40, die Tullnerfeld unter anderem mit Tulln und Wien Franz-Josefs-Bahnhof sowie St. Pölten via Herzogenburg direkt verbinden. Den Fahrgästen steht damit ein dichtes und gut vertaktetes öffentliches Verkehrsangebot zur Verfügung. "Für uns ist jeder Kunde wichtig, ob mit Zeitkarte oder Vollpreisticket. Gerade Pendler sind auf ein leistbares Bahnangebot angewiesen. Mehr Sitzplätze und mehr Halte sind unser Beitrag um auch zukünftig noch mehr Fahrgäste zum Umstieg in unsere Züge zu bewegen", so die ÖBB.

Vier zusätzliche InterCity-Halte ab 15.12.2013

Aus trassentechnischen Gründen können weitere vier täglich verkehrende ÖBB InterCitys erst ab 15.12.0213 am Bahnhof Tullnerfeld halten. Dabei handelt es sich um folgende Züge:

* IC 823 - St. Pölten ab 07:07 und IC 945 - St. Pölten ab 07:33: Für diese Züge steht in zeitnaher Lage REX 1949, St. Pölten ab 07:09 mit Halt in Tullnerfeld um 07:25 zur Verfügung.

* IC 869 - St. Pölten ab 19:36 und IC 961 - St. Pölten ab 21:37.

Darüber hinaus hat der nur an Sonntagen verkehrende IC 829, St. Pölten ab 19:24, keinen Halt in Tullerfeld. Mit dem neuen Fahrplan ab 15.12.2013 halten dann alle ÖBB InterCitys auf der Weststrecke in beide Fahrtrichtungen am Bahnhof Tullnerfeld.

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas und bieten ihren Kunden die höchste Pünktlichkeit in der EU. Mit konzernweit 39.833 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 35.990 in Österreich, 3.843 im Ausland, zusätzlich 1.814 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,27 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

