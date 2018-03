7. und 8. September: Erntedankfest am Wiener Heldenplatz

Zwei-Tages-Fest für die ganze Familie - Akkreditierung für Fotografen

Wien (OTS) - Die Vorbereitungen für Österreichs größtes Erntedankfest, das am kommenden Wochenende am Wiener Heldenplatz gefeiert wird, sind bereits in vollem Gange. Unter dem Motto "Regional. Saisonal. Genial!" organisiert die Österreichische Jungbauernschaft ein Fest für Leib und Seele, ein Fest der heimischen Land- und Forstwirtschaft, ein Fest der puren Lebensfreude! Stefan Kast, Obmann der Österreichischen Jungbauernschaft: "Das Erntedankfest ist die größte Leistungsschau der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Mit vereinten Kräften wird an zwei Tagen eindrucksvoll bewiesen, wie vielfältig die täglichen Leistungen unserer Bäuerinnen und Bauern sind. Wir freuen uns sehr, dass auch heuer wieder zahlreiche Produzenten, Betriebe, Musikgruppen und Schuhplattler aus ganz Österreich beim Fest mitmachen. Sie alle bringen das Landleben mitten in die Stadt - und damit direkt zu unseren Konsumenten!"

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 10.00 Uhr, das Highlight -die Segnung der Erntefrüchte und der Umzug der Erntewagen - erfolgt am Sonntag um 14.00 Uhr. Wie schon in den Vorjahren, werden Hunderttausende Besucherinnen und Besucher von nah und fern am Heldenplatz erwartet.

Ein Fest der Gaumenfreude

Kulinarische Köstlichkeiten stehen beim zweitägigen Fest im Mittelpunkt. Die Palette reicht von Vorarlberger Naturkäse und Tiroler Speck über steirische Wildspezialitäten bis hin zu burgenländischem Usecco. In den Genusszelten präsentieren 32 Genussregionen aus ganz Österreich ihre Schmankerl, die Wiener Winzer servieren im Heurigendorf edle Weine. Renommierte heimische Betriebe wie Schärdinger, Handl Tyrol oder Murauer Bier verwöhnen die Gäste mit ihren ausgezeichneten Produkten. Für Kinder garantieren unter anderem eine Kinderbackstube, eine mobile Waldschule und die Möglichkeit, sich im Kuhmelken zu probieren, Spaß und Unterhaltung. In der JungPowerZone sorgen Air Dancer und Bierkistenklettern für Action, Schuhplattler und Blasmusik runden das bunte Rahmenprogramm ab.

Sonntag: Segnung der Erntefrüchte und Umzug der Erntewagen

Nach der Segnung der Erntefrüchte durch Dompfarrer Anton Faber am Sonntag um 14.00 Uhr halten Bauernbundpräsident Jakob Auer, Stadtrat Manfred Juraczka, Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich und Vizekanzler Michael Spindelegger ihre Festansprachen. Den feierlichen Höhepunkt bildet der Umzug der festlich geschmückten Erntewagen mit musikalischer Begleitung. Bereits um 13.30 Uhr lädt die Österreichische Jungbauernschaft zum VIP-Empfang mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Akkreditierung für Fotografen

Fotografen bitten wir im Vorhinein um Akkreditierung bei Magdalena Tanzler (0699/115 094 25 oder magdalena.tanzler @ gmail.com). Sie erhalten bei der Infohütte des Veranstalters (direkt neben der Hauptbühne) ihre Zutrittskarten. Wichtiger Hinweis: Ohne Zutrittspatch haben Sie keinen Zugang zum VIP- oder in den Stage-Bereich!

Die Österreichische Jungbauernschaft lädt alle interessierten Journalist(inn)en, Redakteur/-innen und Fotograf(inn)en herzlich ein, das Erntedankfest zu besuchen! Obmann Kast: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine herzhafte kulinarische Reise durch unser Land zu machen! Kommen Sie hin und lassen Sie sich's gut gehen!"

Mehr Infos: http://erntedank.jungbauern.at

