"DER STANDARD"-Kommentar zu den Immo-Deals des Innenministeriums: "Mauern statt offener Türen" von Nina Weißensteiner

Ausgabe vom 3.9.2013

Wien (OTS) - Seit mehr als zehn Tagen schweigt man sich im schön restaurierten Innenstadtpalais Modena darüber aus, warum im Jahr 2008 hunderte sanierungsbedürftige Wohnungen in Bundeseigentum billigst an den Mann gebracht wurden. Konkret hat das Innenministerium während der Amtszeit von Maria Fekter (ÖVP) 167 Objekte des Integrationsfonds, als Unterkünfte für Flüchtlinge gedacht, an einen Investor um 7000 Euro das Stück "verschleudert", so der Vorwurf der Grünen - und nicht nur das. Auch der heutige Chef des Integrationsfonds selbst soll einst recht günstig zu einem Refugium gekommen sein.

Die Optik dieser Deals lässt zu wünschen übrig. Das Innenministerium mauert, anstatt endlich Stellung zu nehmen, warum man da offenbar ganze Gebäudekomplexe rasch und ohne Ausschreibung loswerden wollte. Und kein Wort gibt es auch darüber, ob die neuen Besitzer womöglich mit den richtigen Beamten oder Leuten aus der ÖVP verbandelt waren -was sie selbst freilich zurückweisen.

Die fragwürdige Vorgangsweise passt jedenfalls auch gut in jenes Bild, das das ÖVP-geführte Innenressort nicht erst seit der Ära Fekter in Bezug auf Asylwerber gern vermittelt: Für deren Unterkünfte sind ohnehin die Länder zuständig - für den Bund wäre es also leichter, heruntergekommenes Eigentum einfach abzustoßen, anstatt teuer zu sanieren. Wer in diesem Fall aber womöglich draufzahlt, sind neben den Flüchtlingen auch die Steuerzahler.

