Csörgits zu Arbeitsmarktdaten: Sozialdemokratie kämpft weiter um jeden Arbeitsplatz

Österreich hat nach wie vor niedrigste Arbeitslosenquote in EU

Wien (OTS/SK) - Die Lage am Arbeitsmarkt entspannt sich nur langsam, wie die aktuellen Arbeitsmarktdaten für den Monat August zeigen. SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits bekräftigt daher, dass die SPÖ weiter "für jeden Arbeitsplatz kämpft". Die SPÖ-geführte Regierung habe bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen zu unterstützen, so rasch wie möglich wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Weitere gezielte Schritte seien geplant. "Wir als SPÖ setzen uns etwa für eine Beschäftigungsgarantie für Ältere ein, denn die sind besonders oft von Arbeitslosigkeit betroffen", betonte Csörgits am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.****

Österreich hat nach wie vor die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU und die zweitniedrigste Quote bei der Jugendarbeitslosigkeit. "Das ist ein Resultat der guten Arbeitsmarktpolitik. Aber für uns kein Grund, um auszuruhen", betonte Csörgits. Neben der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit werde in den nächsten Jahren der Fokus auf ältere ArbeitnehmerInnen und Arbeitssuchende gerichtet. "Wir wollen, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Chance haben, länger gesund im Erwerbsleben zu bleiben und nicht gezwungen sind, aus der Arbeitslosigkeit oder wegen Krankheit frühzeitig in Pension zu gehen". Derzeit gehe fast jede zweite Frau aus diesen Gründen in Pension. "Mit dem vorzeitigen Anheben des gesetzlichen Frauenpensionsantrittsalters erreicht man daher gar nichts", unterstrich Csörgits. Mit gesundheitsfördernden Programmen wie fit2work oder der Gesundheitsstraße, habe die SPÖ-geführte Regierung dagegen den richtigen Weg eingeschlagen, "mit einer Beschäftigungsgarantie für Ältere wollen wir den nächsten Schritt setzen", betonte die Sozialsprecherin. (Schluss) sc/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493