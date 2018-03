Selbst ist der Patient: worauf Sie bei der Selbstmedikation achten müssen (mit Straßenumfrage)

Baierbrunn (OTS) - Schnupfen, Husten, Heiserkeit - solche Beschwerden sind lästig! Aber ist es auch ein Grund, um zum Arzt zu gehen? Das wollten wir genauer wissen und haben uns auf der Straße umgehört:

Straßenumfrage 25 sec.

"Ja gut, ich geh zum Arzt wenn ich Schmerzen habe, die ich mir nicht selbst erklären kann. Wenn ich weiß woher es kommt, dann versuche ich es selbst zu behandeln mit einer Salbe oder Tabletten oder irgendwie...mit Schnupfen und Husten und so etwas gehe ich noch nicht zum Arzt. Wenn es halt dann schlimmer wird und wirklich Fieber mehrere Tage, dann muss man natürlich zum Arzt gehen...ich weiß nur, dass mein Arzt oft zu mir sagt: 'Ich habe Sie ja schon ewig nicht mehr gesehen!'"

Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der "Apotheken Umschau" bestätigt das. Demnach gehen mehr als zwei Drittel der Befragten nicht zum Arzt, wenn sie nur leichte Beschwerden haben. Stattdessen behandeln sie sich selbst, sei es mit Hausmitteln, mit Medikamenten aus der Hausapotheke oder mit frei verkäuflichen Arzneimitteln. Dabei sollte man folgende Tipps beachten, rät Peter Kanzler, Chefredakteur der Zeitschrift:

O-Ton 12 sec.

"Viele Medikamente sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich, aber auch diese haben Nebenwirkungen. Lassen Sie sich beim Kauf also intensiv beraten. Manche Medikamente haben beispielsweise Besonderheiten in der Anwendung."

Zu den häufigsten frei verkäuflichen Medikamenten zählen Schmerzmittel. Diese sollte man mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen:

O-Ton 16 sec.

"Nehmen Sie Schmerzmittel immer mit einem großen Glas Wasser ein, ein Schluck Wasser genügt nicht. Je mehr Wasser Sie trinken, desto schneller wirkt auch die Tablette und zudem werden die Magenschleimhäute weniger gereizt. Und ganz wichtig: nehmen Sie Schmerzmittel immer nur wenige Tage ein."

Wer Medikamente einnimmt - ob rezeptpflichtig oder nicht - sollte immer den Beipackzettel gründlich lesen, schreibt die "Apotheken Umschau". Und falls es Fragen oder Unklarheiten gibt: im Zweifelsfall lieber beim Arzt oder Apotheker nachfragen!

