Kößl: Einbrüche sind kein Kavaliersdelikt

Schärfere Strafen, konsequente Verfolgung und Förderung der Prävention für ein sichereres Österreich

Wien, 2. September 2013 (ÖVP-PK) Die Bekämpfung der Einbruchskriminalität steht für die ÖVP an vorderster Stelle. Denn obwohl die Zahl von Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser leicht gesunken ist, ist jeder Einbruch einer zu viel, betont ÖVP-Sicherheitssprecher Günter Kößl anlässlich der Präsentation von geplanten Änderungen des Strafausmaßes bei Einbrüchen in Wohnstätten durch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und Justizministerin Beatrix Karl. "Einbrüche sind kein Kavaliersdelikt. Die Privatsphäre ist das höchste Gut, das wir haben. Deshalb sind Einbrüche in Wohnräume für die Opfer besonders schwer zu verkraften. Deshalb braucht es Verschärfungen bei den Strafen und einen Fokus auf Prävention", unterstreicht der ÖVP-Abgeordnete, und abschließend: "Konsequente Strafverfolgung, Initiativen zur Förderung der Prävention und schärfere Strafen für Einbruchsdelikte in Wohnräume – die ÖVP setzt die richtigen Schritte für ein sichereres Österreich." ****

