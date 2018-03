Neues Volksblatt: "Unappetitlich" von Markus EBERT

Ausgabe vom 30. August 2013

Linz (OTS) - Es verwundert geradezu, dass man in der oberösterreichischen SPÖ den Namen Gartlehner überhaupt buchstabieren kann. Der langjährige Steyrer Bezirksparteivorsitzende hat, um es vorsichtig zu formulieren, sein Knowhow als Telekom-Sprecher der SPÖ im Nationalrat - dem er ebenso noch angehört wie auch der SPÖ - auch für Geschäfte abseits des Hohen Hauses nutzen können. Folgt man SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Horner, dann hat die Parteispitze nach Bekanntwerden von Gartlehners Geschäftsbeziehungen bereits im Frühjahr 2012 bekanntgegeben, dass Gartlehner nach dem Herbst 2013 nicht mehr dem Nationalrat angehören wird. Was für ein dramatischer Schritt! Im Vergleich dazu hat die ÖVP im Fall von Ernst Strasser seinerzeit tatsächlich Tabula rasa gemacht und ihn nach Bekanntwerden der Bestechungsvorwürfe umgehend aus allen Parteifunktionen expediert. Mit dem Namen Strasser sollte die SPÖ also nicht anklagend in Richtung ÖVP wacheln.

Wie überhaupt es ratsam wäre, die ganzen Vorwürfe rund um Telekom und andere Unternehmen Sache der Justiz sein zu lassen. Doch die Verlockung, Munition für die Dreckschleuder zu orten und sie auch zu bedienen, ist in Wahlkampfzeiten offenbar zu groß. Dass aus diversen Ermittlungen wieder einmal juristisch Unfertiges an die Öffentlichkeit gelangt, um einen Polit-Krieg zu befeuern, macht die Sache noch unappetitlicher.

