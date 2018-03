ÖH Innsbruck: "Angebot der Sommeruni an Uni Innsbruck ausgebaut!"

Wien (OTS) - Auch dieses Jahr hat die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Innsbruck gemeinsam mit der Universität das Angebot der Sommeruni ausgebaut. Zwischen Ende August und Anfang September - also noch innerhalb der Ferienzeit - können Studierende der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Kurse belegen, um ihr Studium zu beschleunigen oder schon negativ beurteilte Lehrveranstaltungen nachzuholen. Der Vorsitzende der ÖH Innsbruck, Florian Heiß (AktionsGemeinschaft), dazu: "Es freut uns ganz besonders, dass wir das erfolgreiche Angebot der Sommeruniversität von den letzten Jahren heuer noch ausbauen konnten! Zusätzlich zu den Kursen an den rechts-und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten können heuer auch erstmals Kurse an der Fakultät für Bildungswissenschaften angeboten werden. Somit haben wir heuer insgesamt rund 500 Plätze im Sommer geschaffen".

Die zahlreichen Anmeldungen zeigen, dass das Angebot einer Sommeruniversität gerade auch an der Universität Innsbruck auf großen Zuspruch stößt: "Wir haben uns in den letzten Jahren das Ziel gesetzt, nachfrageorientiert im Sinne der Studierenden zu arbeiten und gemeinsam mit den Fakultäten auch im Sommer Lehrveranstaltungen anzubieten - die Anmeldezahlen bestätigen unseren Kurs", zeigt sich Heiß erfreut über die rege Beteiligung der Studierenden.

Das Angebot umfasst heuer folgende Kurse:

Erziehung im Film (BIWI)

Film und Bildung (BIWI)

Lehren und Lernen (BIWI)

Investition und Finanzierung (BWL)

Externes Rechnungswesen (BWL)

Wirtschaftsinformatik (BWL)

Repetitorien aus den juristischen Kern-Bereichen Straf- und Bürgerliches Recht (JUS)

Abschließend bedankt sich Florian Heiß bei den zuständigen Studiendekanen für die großartige Zusammenarbeit und die Unterstützung der Studierenden.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Heiß

Vorsitzender der ÖH Innsbruck

Tel.: 0660/8884401

florian.heiss @ oeh.cc