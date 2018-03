Bundeskanzler Faymann zu Syrien: Österreich steht für eine friedliche Lösung

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon traf Bundespräsident Fischer und Bundeskanzler Faymann in Wien

Wien (OTS) - "Ein Militärschlag in Syrien ist kein Beitrag zu einer guten politischen Entwicklung. Daher wird Österreich als neutrales Land seine Stimme für eine friedliche Lösung erheben. Darin ist sich die Regierung einig", sagte Bundeskanzler Werner Faymann, heute, Donnerstag, nach einem Arbeitsgespräch mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und Bundespräsident Heinz Fischer in der Wiener Präsidentschaftskanzlei. "Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, wobei wir hoffen, dass angesichts der möglichen verheerenden Konsequenzen eines Militärschlages die Position für eine politische Lösung die Oberhand gewinnen wird", so Faymann.

Zunächst müssten jedenfalls die Untersuchungsergebnisse der UN-Inspektoren in Syrien abgewartet werden, unterstrichen auch Ban Ki Moon und Bundespräsident Fischer. "Es wäre sinnlos, Experten zu entsenden und die Ergebnisse ihrer Analysen nicht abzuwarten. Ein militärischer Eingriff müsste zudem auf einem Entscheid des UN-Sicherheitsrates basieren. Das Gewaltverbotsprinzip zwischen Staaten ist hochzuhalten", sagte Fischer.

"Die Meinungen in der Europäischen Union sind nicht einheitlich. Wir werden den Zeitgewinn nutzen, um unsere Position in Europa deutlich zu vertreten. Immerhin hat sich auch die EU-Außenbeauftrage Catherine Ashton klar für eine politische Lösung ausgesprochen", betonte Faymann. "Das möchte ich unterstreichen und auf eine sachliche Diskussion drängen."

Abschließend dankte der UN-Generalsekretär für das kurzfristig anberaumte Arbeitsgespräch, das einen fruchtbaren und hilfreichen Gedankenaustausch mit der österreichischen Staatsspitze über einen friedlichen Weg zur Beilegung des Konflikts in Syrien möglich gemacht hatte.

Fotos von dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at