KONSUMENT: Haarfarben im Test - nicht immer farbgetreu

Gute Haarfärbemittel bereits ab fünf Euro erhältlich

Wien (OTS/VKI) - Im Kosmetikbereich sagt der Preis eines Produkts oft wenig über dessen Qualität aus. Diese Regel bestätigt auch ein aktueller Test von sieben dauerhaften Haarfärbemitteln in der Verbraucherzeitschrift KONSUMENT. Geprüft wurde neben dem Farbergebnis und dem Farberhalt auch die Anwendung. Fünf der sieben getesteten Haarfarben erhielten dabei ein gutes Gesamturteil -darunter auch Garnier Color Intense, das mit knapp fünf Euro gleichzeitig die günstigste der getesteten Kolorationen ist. Am häufigsten wurde die Farbgenauigkeit bemängelt: Häufig fiel der Ton am Ende ein wenig dunkler aus, als auf der Verpackung angegeben. Zum Teil war er auch deutlich dunkler, wie im Fall von Syoss Professional Performance, das unter anderem deshalb eine nur "durchschnittliche" Bewertung erhielt. Alle Details zum Test gibt es im September-KONSUMENT und online unter www.konsument.at.

Gute Grauabdeckung

Untersucht wurden sieben Haarfarben (dunkelbraun), die neben Dauerhaltbarkeit (Klasse 3) auch perfekte Grauabdeckung versprechen. Alle geprüften Produkte sollten zumindest vier Wochen lang haltbar sein. Tatsächlich war die Farbe bei den meisten Mitteln im Test auch nach Ablauf dieser Frist noch gut erhalten. In puncto Lichtbeständigkeit könnten dagegen alle untersuchten Kolorationen besser sein: Drei Produkte wurden gar abgewertet, da die Farbpigmente bei Sonneneinstrahlung stark verblassten. Der Zustand der Haare nach dem Färben war hingegen bei allen Produkten wieder "gut".

Allergierisiko minimieren

"Passen Sie auf, dass die Farbe nicht länger als angegeben einwirkt und unnötiger Hautkontakt vermieden wird - also beim Auftragen immer Handschuhe getragen werden. Denn andernfalls riskiert man eine Unverträglichkeitsreaktion", warnt Ing. Konrad Brunnhofer, Experte beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). "Wir raten daher auch davon ab, die Verträglichkeit einer Haarfarbe - wie von Hersteller oft empfohlen - in der Armbeuge oder hinter dem Ohr zu testen. Derartige Selbsttests können das Risiko einer späteren allergischen Reaktion erhöhen."

