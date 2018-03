DER STANDARD - Kommentar: "Showdown" von Birgit Baumann

Wulff vor Gericht. (Ausgabe vom 28.8.2013)

Wien (OTS) - Es nimmt kein Ende. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Christian Wulff muss sich ab 1. November vor Gericht verantworten. Es geht um den Verdacht der Vorteilsannahme in Höhe von ein paar Hundert Euro in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident.

Ein Wahnsinn, rufen viele und fragen, ob die Justiz nichts Besseres zu tun hat. Tatsächlich hat es seit 2012, als Wulff zurücktrat und wie ein geprügelter Hund das Schloss Bellevue verließ, Ermittlungen in 21 Fällen gegeben. 20 Vorwürfe der Bestechlichkeit lösten sich in Luft auf, einer blieb übrig, und um den geht es nun vor Gericht. Von einer übereifrigen Staatsanwaltschaft, die ein prominentes Exempel statuieren wollte, war bald die Rede - erst recht, als Wulff nach dem Amt auch noch die Ehefrau verlor und nur noch wie ein Schatten seiner selbst durch seine Heimatstadt Hannover schlich. Doch die juristische Aufarbeitung dieser Tragödie dauert eben ihre Zeit. Verständlicherweise wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht den Vorwurf gefallen lassen, sie drücke ausgerechnet bei einem hohen Politiker ein Auge zu. Und das Gesetz gilt eben für jeden.

Jetzt wird es, weil weder die Staatsanwaltschaft noch Wulff selbst lockerlassen wollten, zum Showdown vor Gericht kommen. Das ist ein einmaliger Fall in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber sie wird daraus lernen und irgendwann auch Wulff seinen Frieden finden lassen.

