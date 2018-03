Neues Volksblatt: "Geschlossenheit" von Markus EBERT

Ausgabe vom 27. August 2013

Linz (OTS) - Beharrlich behauptet die Linzer SPÖ, dass man nur mit Geschlossenheit im Gerichtskampf gegen die Bawag bestehen könne. Gemeint ist Geschlossenheit über die Parteigrenzen hinweg, doch, so bedauerte Bürgermeister Franz Dobusch erst gestern wieder in einem Interview, in der Stadt werde "leider nicht an einem Strang gezogen". Mit Verlaub gefragt: Warum braucht es Geschlossenheit, wenn im Verantwortungsbereich der SPÖ Fehler passieren? Es ist nun einmal nicht zu ändern, dass die Swap-Affäre im Revier der SPÖ passiert ist - und das ist auch Gegenstand der (ohnehin schon eingeschränkten) politischen Diskussion. Nicht umsonst brauchen die Linzer Roten einen neuen Finanzstadtrat, nachdem der bisherige in dieser Causa eine rechtskräftige Anklage am Hals hat. Selbstverständlich gilt für Johann Mayr, dessen Tage in der Stadtregierung mit 18. September enden, die Unschuldsvermutung. Aber dass sich die Linzer SPÖ quasi auch eine Unschuldsvermutung sichern will, indem sie die anderen Parteien verpflichtet, in der politischen Beurteilung der Swap-Affäre auch an einem Strang zu ziehen, ist fast frivol. Im Verfahren am Handelsgericht geht es nicht darum, ob in Linz parteiübergreifender Konsens herrscht, sondern ob und wie dieses möglicherweise verheerende Geschäft zustande gekommen ist. Für die Rechtsprechung ist die von der SPÖ eingemahnte Geschlossenheit irrelevant.

