FPÖ-Herbert: Prestige-Einrichtung ARGUS 2 kann nicht über Personalnot bei Exekutive hinwegtäuschen

Freiheitliche verlangen mehr Personal und Ausstattung für die Polizeibasis

Wien (OTS) - Die Ankündigung des Projektes ARGUS 2 durch die Innenministerin komme zu einem Zeitpunkt akuter Personalnot bei der Exekutive und stelle lediglich eine sündteure Prestige-Einrichtung für die Regierung dar, kritisiert der Bundesvorsitzenden der AUF und freiheitliche Bereichssprecher für den Öffentlich Dienst, NAbg. Werner Herbert. Während die Polizeibasis personell und finanziell ausgehungert werde, wolle sich Innenministerin Mikl-Leitner nun damit profilieren.

"Wer tatsächlich glaubt, dem internationalen Verbrecherwesen dadurch etwas entgegenzusetzen, der muss schon besonders naiv oder blauäugig sein", so Herbert, der darauf hinweist, dass Schlepperbanden oder andere länderübergreifend agierende Verbrecherorganisationen längst über Einrichtungen a la ARGUS 2 bestens informiert und auch Ausweichmöglichkeiten bereits lang erprobt seien. Diese Art der Grenzraumüberwachung sei nichts Neues und auch in anderen Ländern bereits im Einsatz.

Der Personalmangel bei der Polizei in Österreich sei erschreckend und verzeichne heuer exakt 492 Planstellen weniger als noch im Vorjahr, geht Herbert auf die dramatische Situation der Exekutive ein. Statt Profilierungsaktionen seitens der Ministerin verlangt Herbert endlich einen Anlauf der Regierung, mehr Personal auf der Straße im Einsatz zu bekommen: "Im Sinne der Prävention muss es für die Bevölkerung Ansprechpartner vor Ort geben und Personal, dass dann auch dort tatkräftig agieren kann. Es gibt allerdings immer weniger Geld für die Basis und für Polizeiinspektionen." Es sei fraglich, wie sinnvoll daher dieser sehr teure Ausbau des Videoüberwachungssystems sei, während auf die Personalnot bei der Exekutive von der Regierung überhaupt nicht reagiert werde. Auch das erfolgreiche Verfolgen und weitere Handeln, welches mit ARGUS 2 verbunden sei, hänge schließlich von der Zahl der zur Verfügung stehenden Beamten ab, derer es in den kommenden Jahren allerdings immer weniger geben werde, warnt Herbert vor dem schleichenden Abbau - nicht zuletzt auch infolge der anstehenden Pensionierungen - von Exekutivbeamten in naher Zukunft.

