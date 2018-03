WKÖ: Flexible Arbeitszeiten sichern Arbeitsplätze

Gleitsmann: Die Österreicher sind zufrieden mit Arbeitszeit und gegen höhere Besteuerung von Überstunden - Österreich bei Jahresarbeitszeit im EU-Mittelfeld

Wien (OTS/PWK593) - "Die heute präsentierten Beispiele zeigen, dass der internationale Wettbewerb den Unternehmen und ihren Mitarbeitern Flexibilität abverlangt. Bietet ein Standort diese Flexibilität, sind die Arbeitsplätze sicher. So haben in Österreich und Deutschland flexible Arbeitszeiten die meisten Jobs während der Krise 2008/09 gerettet. Hingegen sieht man die Folgen von starren Arbeitsmärkten und -zeiten in den Krisenstaaten", kommentiert Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die aktuelle Arbeitszeitdiskussion. "Wenn nun die Krisenstaaten mit Reformen aufholen, dann sollten wir auch in Österreich den nächsten Schritt nach vorne machen", mahnt Gleitsmann weitere Schritte ein: "Wir brauchen im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen mehr Möglichkeiten auf Branchen- und auf betrieblicher Ebene. Hier ist von Seiten der Gewerkschaft ein Mehr an Entgegenkommen nötig, wenn wir mehr Sicherheit gegen krisenhafte Ereignisse und mehr Jobs schaffen wollen."

"Auch ist es nicht angebracht, die Arbeitszeitlage in Österreich zu dramatisieren, im Gegenteil, die Österreicher sind zufrieden mit ihrer Arbeitszeit", verweist Gleitsmann auf die Zahlen von Eurostat und aktuelle Umfragen: Laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, beträgt die tatsächliche Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten in der EU28 39,6 Stunden, in Österreich 40,1 Stunden. Berücksichtigt man noch die Urlaubs- und Feiertage, liegt Österreich bei der Jahresarbeitszeit mit 1.730 Stunden noch knapp über dem Schnitt von 1.712 Stunden, rangiert aber von 28 EU-Staaten nur an 19. Stelle.

Gleitsmann: "Und nach Market-Umfragen aus 2012 und 2013 sind 71% sind mit ihrer Überstundensituation zufrieden. 84% lehnen eine stärkere Besteuerung von Überstunden ab." (PM)

