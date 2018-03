Kössl: Mit Sicherheitssystem "Argus 2" werden Schlupflöcher geschlossen

Innenministerin Mikl-Leitner kämpft gegen Schlepperkriminalität

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PD) "Mit dem neuen Projekt 'Argus 2' werden wichtige Grenzübergänge nun verstärkt auf verdächtige Fahrzeuge überprüft. Das zeigt einmal mehr, dass Innenministerin Johanna Mikl-Leitner die Bekämpfung der Schlepperkriminalität und ein organisiertes Vorgehen gegen Geldwäsche und organisierte Kriminalität ein zentrales Anliegen sind", betont ÖVP-Sicherheitssprecher Günter Kössl. Mit dem von der Innenministerin präsentierten Projekt "Argus 2" gegen Menschenschmuggel, Geldwäsche und organisierte Kriminalität werden Österreichs Grenzen noch sicherer und kann grenzübergreifender Kriminalität Einhalt geboten werden. "Die Methoden des Innenministeriums wurden nach modernsten Erkenntnissen entwickelt und haben sich in den Niederlanden bewährt. Durch den Einsatz von 'Argus 2' an allen wichtigen Grenzübergängen wird sichergestellt, dass alle Schlupflöcher geschlossen werden und es keine Lücken mehr gibt", so Kössl. ****

Beim "Argus 2"-System werden mittels mobiler Videoüberwachung Autokennzeichen erkannt, nach denen gefahndet wird. An gewissen Merkmalen eines Fahrzeuges erkennt die Kamera, dass es sich um ein verdächtiges Fahrzeug handeln könnte und schlägt Alarm. "Innenministerin Johanna Mikl-Leitner sorgt für einen modernen und zukunftsorientierten Grenzschutz. Damit zeigt die ÖVP, dass sie die besseren Ideen für die Sicherheit der Menschen hat. Während andere offenbar müde und ideenlos sind, arbeitet die ÖVP deshalb am Österreich von morgen. Für die Zukunft dieses Landes ist die ÖVP der richtige Partner."

