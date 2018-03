WK-Gründerservice: Neuer Leitfaden für erfolgreiche Betriebsnachfolgen

Zehetner: " Betriebsnachfolge ist oft klügerer Weg der Neugründung" - 6.800 Betriebsnachfolgen 2012 - 50.000 Übergaben in den nächsten 10 Jahren

Wien (OTS/PWK591) - Bestehender Kundenstock, erfahrene

Mitarbeiter, bewährtes Geschäftsmodell: In manchen Branchen ist eine Betriebsnachfolge oft der klügere Weg als die Neugründung eines Unternehmens. Die Auswahl an Unternehmen, die wegen der Pensionierung ihres Besitzers zur Übergabe anstehen, ist aufgrund der demografischen Entwicklung groß. "2012 gab es in Österreich über 6.800 Betriebsnachfolgen. In den nächsten zehn Jahren stehen über 50.000 Betriebe zur Übergabe an. Der Erfolg einer Betriebsübergabe ist allerdings nicht vorprogrammiert. Er erfordert gute Planung und Vorbereitung", erklärt die Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Elisabeth Zehetner. Damit die Übernahme eines bestehenden Betriebs durch Jungunternehmer reibungslos klappt, liefert das Gründerservice der Wirtschaftskammer an über 90 Standorten für Nachfolger und Übergeber wertvolle Unterstützung und bietet umfassende Serviceangebote.

Leitfaden zur Betriebsnachfolge: Worauf es dann konkret beim Übernahmeprozess ankommt, darüber informiert die neue, aktualisierte Auflage des erfolgreichen Leitfadens zur Betriebsnachfolge des Gründerservice. Hier werden praxisorientiert die zentralen Themen für eine Betriebsübernahme dargestellt. Die Bandbreite reicht von der Ermittlung des Unternehmenswertes über Fragen des Mietrechts, der steuerlichen Situation, Haftungsfragen und der Gültigkeit von Verträgen bis hin zu erbschaftsrechtlichen Themen.

Der 80 Seiten starke Leitfaden richtet sich an Betriebsübergeber und Betriebsübernehmer. Bestellen Sie ihn kostenlos im Mitgliederservice der Wirtschaftskammer oder nutzen Sie die Download-Möglichkeit unter www.gruenderservice.at/publikationen.

Informationen rund um das Thema Betriebsnachfolge bietet auch das Service-Portal des Gründerservice auf www.gruenderservice.at/nachfolge. Für die Suche nach dem idealen Betriebsnachfolger steht Ihnen die Nachfolgebörse - der österreichweite Online-Marktplatz zur Betriebsübergabe - mit 1.500 Übernahmeangeboten unter www.nachfolgeboerse.at zur Verfügung. (ES)

