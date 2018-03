Neues Volksblatt: "Polit-Bashing" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 24. August 2013

Linz (OTS) - "Damit man in die Stadtregierung kommt, muss man an grad'n Satz sagen können und das möglichst gscheit", erklärte der Linzer Langzeitbürgermeister Franz Dobusch. In die gleiche Kerbe schlagen die Grünen, wenn sie plakatieren, dass sie halt "weniger belämmert als die anderen sind", aber für belämmert halten sie sich schon. Und gar ein Ende der Berufspolitiker fordert der 80-jährige Neopolitiker Frank Stronach.

Irgendwie ist den Politikern nicht zu helfen: Da wird in Sonntagsreden die Politikverdrossenheit beklagt und gleichzeitig alles daran gesetzt, die Menschen in der Meinung zu bestärken, dass Politiker eh nur korrupt und belämmert sind. Man muss kein Prophet sein, um zu garantieren, dass solche Aussagen das Ansehen der Politiker nicht heben und dem Image der Politik insgesamt nicht gerade dienlich sind. Den Erfolg dieser Strategie wird man auch an der Wahlbeteiligung sehen können.

Doch hoffentlich geht die Strategie nicht auf und der Wähler trotzdem hin. Denn laut Gesetz ist die nächste Wahl erst 2018 vorgesehen. In diesen fünf Jahren werden Probleme auftreten, die gelöst werden müssen. Da braucht es Politiker, die mehr als einen gescheiten Satz sagen können, die nicht belämmert sind.

Übrigens laut eigenem Statut darf Frank Stronach am 30. September 2018 noch einmal kandidieren, er wäre bei dieser Wahl 86 Jahre alt.

