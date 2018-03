Bundeswallfahrt des Österreichischen Seniorenbundes mit 2.300 Teilnehmenden aus ganz Österreich in Stift Vorau

Dank an Mitglieder des Chorherrnstiftes Vorau und den Steirischen Seniorenbund

Vorau (OTS) - Zum 32. Mal fand heute die Bundeswallfahrt des Österreichischen Seniorenbundes statt. Im Stift Vorau konnte der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, mehr als 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich begrüßen:

"Ich freue mich, dass auch zu unserer 32. Wallfahrt so viele gläubige Seniorinnen und Senioren in das wunderschöne gerade erst renovierte Stift Vorau gekommen sind. Gemeinsam stehen wir zu unseren christlichen Wurzeln, holen wir den Glauben bewusst in unseren Lebensalltag. Auch als Seniorenbundobmann ist mir das wichtig!"

Nach dem musikalischen Empfang durch die Musikkapelle Vorau, bei der sich der Präsident des Bundesrates a.D. und Landesobmann des Steirischen Seniorenbundes, Gregor Hammerl, herzlich bedankte, betonte Hammerl vor allem die Bedeutung des Stift Vorau:

"Am vorigen Donnerstag fand hier der Festakt zu 850 Jahre Stift Vorau statt. Es ist aber nicht nur dieses Datum, das uns heute vor Augen steht, es ist vor allem das, was von diesem Stift an Entwicklungsimpulsen für diese Region, darüber hinaus für das Land Steiermark und Österreich ausgegangen ist. Dieses Stift bildet ein geistliches und geistiges Zentrum dieser Region, das den Menschen in schlimmen wie in guten Zeiten Orientierung bedeutete und bedeutet. Die Menschen wenden sich nach Vorau, um ihrem Leben eine Mitte zu geben."

Und Hammerl begrüßte er als diesjähriger Gastgeber der Bundeswallfahrt die Ehrengäste, unter ihnen:

Herr Propst Mag. Gerhard Rechberger und Prälat Rupert Kroisleitner, sowie die weiteren Mitglieder des Chorherrenstifts. Staatssekretär Dr. Reinhold Lopatka, der aus der Region stammt und auch dem Stift Vorau sehr verbunden ist, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und in Vertretung von LH-Stv. Hermann Schützenhöfer den ÖVP-Landesrat Hans Seitinger, als Gäste aus der Politik.

Neben dem Bundesobmann des Seniorenbundes begrüßte Hammerl vor allem Khols Bundesobmann-Stellvertreterinnen LAbg. Ingrid Korosec und Mag. Gertrude Aubauer sowie Khols Stellvertreter Dr. Klaus Hecke, den Seniorenbund-Generalsekretär und Europa-Abgeordneten Heinz K. Becker, und weitere Mitglieder des Seniorenbund-Bundesvorstandes aus ganz Österreich. Ein besonderer Gruß ging an den Obmann des Seniorenbundes Vorau, Alois Müller, der mit seiner mehr als 400 Mitglieder umfassenden Ortsgruppe maßgeblich zur Organisation dieser Bundeswallfahrt beigetragen hatte.

Der herzliche Dank des Österreichischen Seniorenbundes geht an alle Mitwirkenden, die diese Bundeswallfahrt möglich machten. Dazu hält der Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol fest:

"Der herzliche Dank des Seniorenbundes geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Steirischen Seniorenbundes, allen voran Landesgeschäftsführer Friedrich Roll, für die gesamte Organisation. Der Marktmusikkapelle Vorau, dem Blechbläserkreis der Marktmusikkapelle Vorau, Pfarrer Mag. Lukas Zingl, Diakon Mag. Alois Karner und dem Organisten Mag. Gerhard Filsegger als Mitwirkende an dieser Wallfahrtsmesse. Und wir danken Polizei und Rotem Kreuz, die heute - wie bei allen Großveranstaltungen des Seniorenbundes - ihren Beitrag zu einem gelungenen Tag leisten!"

