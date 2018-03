Karl und Leitl: "Ausbildung ist der Schlüssel für einen gelungenen Neustart nach der Haft"

Justizministerium und Wirtschaftskammer wollen mehr Strafgefangenen eine qualifizierte Ausbildung ermöglichen

Wien (OTS) - Das Justizministerium und die österreichische Wirtschaftskammer wollen künftig noch stärker an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, Insassen eine Ausbildung zu ermöglichen und damit eine zweite Chance zu geben. Das kündigten gestern Justizministerin Beatrix Karl und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl bei einem gemeinsamen Besuch der Justizanstalt Simmering an.

"Eine qualifizierte Ausbildung ist der Schlüssel für einen gelungenen Neustart in ein straffreies Leben nach der Haft", waren sich Karl und Leitl gestern beim Rundgang durch die Lehrstätten der Justizanstalt Simmering einig.

"Viele der Insassen haben keine Chancen am Arbeitsmarkt und keine Berufsausbildung wenn sie in die Justizanstalten kommen. Mit einer qualifizierten Ausbildung geben wir ihnen das Werkzeug, das sie für einen erfolgreichen Wiedereinstieg ins Berufsleben und in unsere Gesellschaft brauchen mit auf den Weg", so Karl.

Wirtschaftskammerpräsident Leitl bestätigt: "Ein Lehrabschluss vervielfacht die Chancen, nach der Entlassung einen guten Arbeitsplatz zu finden. Mit solchen Ausbildungsmaßnahmen geben wir dem einzelnen Häftling eine gute Chance, wieder Tritt im Leben zu fassen. Und wir leisten damit auch einen Beitrag zur Bekämpfung des stärker werdenden Fachkräftemangels. Das ist eine win-win-Situation für alle Beteiligten."

Schon jetzt haben die Insassen der Justizanstalt Simmering die Möglichkeit sich in den 17 hauseigenen Lehrbetrieben ausbilden zu lassen und Berufen wie Tischler, Schlosser oder Maler zu erlernen. Derzeit beschäftigt die Wiener Justizanstalt 34 Auszubildende im Alter zwischen 20 und 35. Geht es nach Karl und Leitl sollen es künftig noch mehr werden.

In Gesprächen mit dem Sozialministerium, dem AMS und den Sozialpartnern wollen sich die Ministerin und der Wirtschaftskammerpräsident dafür einsetzen, die Möglichkeiten der Ausbildungsgarantie stärker für jugendliche Strafgefangene nutzbar zu machen.

Indem Mittel aus der Ausbildungsgarantie auch für Jugendliche in Justizanstalten verwendet werden, soll es mehr Ausbildungsangebote und - wenn möglich - bereits Praktika und Kontakte in Unternehmen geben. Auf diese Weise könnte ein Übertritt ins Berufsleben oder gegebenenfalls eine Fortsetzung der Ausbildung nach der Entlassung aus der Justizanstalt erheblich erleichtert werden. Kapazitäten der überbetrieblichen Ausbildung, Ausbilder und Einrichtung, könnten so auch besser ausgelastet werden.

Insgesamt 82 Insassen wurden österreichweit im Jahr 2012 in einer Facharbeiter-Intensivausbildung ausgebildet, 65 Jugendliche absolvierten eine Lehrausbildung - in diesem Bereich sind die Justizanstalten Gerasdorf, Graz-Karlau und Garsten federführend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Justiz

Sven Pöllauer, M.A.

Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43 1 52152 2135

Mobil: +43 676 8989 1 2135

E-Mail: sven.poellauer @ bmj.gv.at



Wirtschaftskammer Österreich

Abteilung für Bildungspolitik

Dr. Alfred Freundlinger

Tel.: +43 (0)5 90 900 4076

E-Mail: alfred.freundlinger @ wko.at