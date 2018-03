Neues Volksblatt: "Patriot?" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 23. August 2013

Linz (OTS) - Der Wahlkampf dauert noch 37 Tage. Er kommt schon langsam in die heiße Phase. Kein Wunder, dass bisweilen die Kandidaten die Hüllen fallen lassen. Entweder die echten, wie FPÖ-ChefStrache und Teamchef Stronach zeigten. Oder die ideologischen, wie es die SPÖ vormacht.

Nur zur Klarstellung: Steuern sind keine Spenden, Steuern zahlen ist keine freiwillige Leistung, sondern es gibt klare Gesetze, wann wer wie viel abzuführen hat. Wer Steuern zahlt, ist deshalb noch kein Patriot. Steuern zahlen ist auch keine gute Handlung, sondern Pflicht. Und wer Steuern hinterzieht, begeht einen Gesetzesbruch. Auch hier gibt es klare Bestimmungen, wie dieser geahndet wird. Trotzdem wünscht sich die SPÖ den Steuerpatrioten, sieht darin gar Ehrlichkeit und Loyalität. Hauptsächlich geht es den Genossen aber darum, den Boden für neue Steuern zu bereiten. Es ist den Sozialdemokraten nämlich durchaus bewusst, dass bei neuen Steuern die Gefahr besteht, dass Betriebe abwandern, dass Kapital abgezogen wird und damit Arbeitsplätze verloren gehen. Prophylaktisch wird daher an die patriotische Pflicht appelliert. Ob sich große Konzerne davon imponieren lassen, mag dahin gestellt sein.

Es scheint fast so, als glaubte manch Sozialdemokrat, dass es eine patriotische Pflicht ist, neue Steuern zu erfinden. Nur dann kann der echte Steuerpatriot nämlich sein Heimatgefühl unter Beweis stellen.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at