DER STANDARD-KOMMENTAR "Die endlose Phase der Stagnation" von Peter Illetschko

Die Grundlagenforschung wird von der Regierungsspitze nicht ernst genommen - Ausgabe vom 23.8.2013

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann meldet sich zum Thema Wissenschafts- und Forschungspolitik wirklich nicht oft zu Wort. Wenn er aber darüber spricht, dann lässt er nur grundsätzliche Wahrheiten hören, die trotz des wechselvollen politischen Alltags lange halten. Als er zum Beispiel öffentlich bekundete, Österreich werde doch nicht, wie von Ex-Wissenschaftsminister Johannes Hahn gewünscht, aus dem europäischen Kernforschungszentrum Cern austreten, sagte er den wohlklingenden Satz: "Wir wissen, dass Forschung Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit braucht." Ein Versprechen, das mehrfach eingehalten wurde: Österreich trat bekanntlich nicht aus dem Cern aus. Die Grundlagenforschung hat unter Faymann aber auch verlässlich mit stagnierenden Budgets, wenngleich auf hohem Niveau, zu kämpfen.

Es gilt natürlich, die Finanzkrise zu bedenken. Zahlreiche hausgemachte Löcher wurden gestopft. Staatshilfen müssen vergeben werden. Nur ein Beispiel: Die Hypo-Alpe-Adria-Bank. Dennoch müsste sich eines der reichsten Länder der Welt deutlich mehr Geld für jene Stätten leisten können, wo Wissensvermittlung und Grundlagenforschung betrieben werden sollten: in den Labors der Universitäten.

Im Wettbewerb um die besten Köpfe, wie es immer recht großspurig heißt, holen die heimischen Unis, das IST Austria und die großen Akademie-Institute, nämlich immer mehr renommierte Wissenschafter ins Land. Sie stellen immer mehr qualitativ hochwertige Anträge an den Wissenschaftsfonds FWF, der aber derzeit eben ein stagnierendes Budget hat. Zum Glück gibt es den Europäischen Forschungsrat (ERC), bei dem viele heimische Wissenschafter Erfolg haben. Aber was kommt danach? Müssen die ins Land geholten Top-Wissenschafter dann eben wieder ins Ausland gehen, weil sie hier keine Grants einwerben können? Sieht so der Plan aus, eine führende Nation in Wissenschaft und Forschung zu werden?

Vielleicht ist Kanzler Faymann ja nicht bewusst, was Grundlagenforschung bedeutet: Ein intellektuelles Eintauchen in Vorgänge in der Natur und in der Gesellschaft, das sicher mehr Wissen schafft und zu Entdeckung und neuen Entwicklungen führen kann, aber nicht muss. In vielen Fällen brauchen diese Wissenschaften teure Labors. Mit ihnen kann man zwar keinen Wahlkampf gewinnen, aber Ausbildungsplätze und Freiräume für Ideen schaffen. Grundlagenforschung hat primär auch nichts mit Industrie zu tun, weshalb sie politisch vielleicht nicht ganz so wichtig genommen wird. Das wäre ein grober Denkfehler, denn auch die Industrie braucht die Unis.

Es darf aber auch daran gezweifelt werden, ob Vizekanzler Michael Spindelegger weiß, was es bedeutet, freie Wissenschaft zu fördern. Derzeit betreibt er auf dem Rücken dieses Themas vor allem Wahlkampf, indem er sechs Prozent Forschungsquote propagiert. Eine Benchmark, die kein Land erreicht, und die auch völlig unrealistisch ist. Er sagt den potenziellen Wählern: Ich verspreche euch etwas, aber ich gestehe auch, dass ich es nicht halten kann.

Bis zur Nationalratswahl wird sich nichts ändern an der Rhetorik von Faymann und Spindelegger: Es ist schwer zu sagen, wer von den Spitzenkandidaten der SPÖ und der ÖVP weniger glaubwürdig für die Wissenschaft dieses Landes eintritt - oder vielleicht doch den Mut hat, die schier endlose Phase der Stagnation zu verlassen.

Rückfragen & Kontakt:

Der Standard

Tel.: (01) 531 70 DW 445