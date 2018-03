Stummvoll: SPÖ muss endlich aufwachen und sich der Zukunft stellen

ÖVP will Österreich voranbringen und nimmt Warnungen der Wirtschaftsforscher ernst – SPÖ ist Stillstands Partei Österreichs und beschränkt sich auf Bilanzen

Wien, 22. August 2013 (ÖVP-PK) "Die Sozialisten müssen endlich aufwachen und sich der Zukunft stellen", hält ÖVP-Finanzsprecher Günter Stummvoll zu den Panikattacken von Staatssekretär Schieder und Konsorten fest. "Die Stillstands Partei Österreichs, abgekürzt SPÖ, ist nicht nur übermüdet, sondern liegt in einem Dornröschenschlaf. Dabei wären die Sozialisten gut beraten, endlich die Realität zu sehen. Dann wüssten sie, dass Ausruhen und das Abfeiern der Vergangenheit ein Irrweg sind", betont Stummvoll. Das jüngste Ranking des IMD ("Institute for Management Development"), das "World Competitiveness Scoreboard 2013", zeigt: Österreich ist erneut zurückgefallen und belegt heuer unter den 60 gewerteten Ländern nur mehr Platz 23. Im Jahr 2007 war Österreich noch auf Platz 11 gelegen. Dieser Umstand belegt: Österreich muss seine Anstrengungen verstärken. "Laut IMD-Ranking gibt es Nachholbedarf bei der Steuerbelastung und der Höhe der Sozialversicherungsabgaben. Die ÖVP will beides senken, die SPÖ hingegen ruft permanent nach neuen Steuern", stellt der ÖVP-Abgeordnete klar. Sowohl Bernhard Felderer als auch Hannes Androsch warnen aber eindringlich davor. Nachholbedarf hat Österreich auch bei der Wirtschaftsgesetzgebung – es braucht weniger Bürokratie und mehr Freiheit für die Unternehmer. "Es reicht nicht, wie die SPÖ es tut, Arbeit zu plakatieren. Um Arbeitsplätze zu schaffen, braucht es eine effiziente Standortpolitik. Denn ein attraktiver Wirtschaftsstandort bedeutet Arbeitsplätze, Einkommen und soziale Sicherheit – und dafür steht die ÖVP", so Günter Stummvoll. ****

"Ja, wir haben vieles erreicht. Aber es ist noch nicht genug

und muss mehr sein! Die permanenten Rufe der SPÖ nach neuen Steuern schädigen den Standort, die Faymann-Steuern sind Gift für eine erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung", sagt der ÖVP-Finanzsprecher. Die ÖVP sondern will das Land weiter voranbringen. "Es braucht Mut! Es braucht Reformen! Es braucht mehr Tempo! Es braucht mehr ÖVP und weniger SPÖ – die SPÖ zieht Österreich hinunter, so wie sich selbst im Stillstand übt will sie auch Österreich mit in den komatösen Tiefschlaf reißen. Die ÖVP hat die Konzepte und die Ideen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und mehr Wohlstand für alle zu schaffen", schließt Günter Stummvoll.

