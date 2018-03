Lueger: Wirtschaft muss familienfreundlicher werden

Deutliche Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen nach Karenz

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der aktuellen Auswertung der Arbeiterkammer-Rechtsberatung, die zeigt, dass frisch gebackene Eltern deutliche Verschlechterungen am Arbeitsplatz hinnehmen müssen, zeigt sich SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger verärgert. "Diese Bundesregierung hat viel erreicht. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Änderung in der Pflegefreistellung, dem einkommensabhängigen Kindergeld hat die Politik für verbesserte Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesorgt. Jetzt ist die Wirtschaft gefordert", so Lueger am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"Es kann nicht sein, dass Frauen, die nach der Karenz in Elternteilzeit gehen, einen beruflichen Absturz erleiden müssen", so Lueger. Die Auswertung der Arbeitsrechtsberatung durch die Arbeiterkammer hat ergeben, dass zahlreiche ArbeitnehmerInnen in der Zeit nach der Karenz hinsichtlich Elternzeit und Arbeitszeit deutliche Verschlechterungen erfahren haben.

Insbesondere Frauen seien davon betroffen. "Dieser Missstand muss künftig abgestellt werden. Elternteilzeit ist ein Recht von frisch gebackenen Eltern und kein Gnadenakt der ArbeitgeberInnen", so Lueger, die außerdem eine Ausweitung der Elternteilzeit auf kleinere Betriebe fordert. (Schluss) sc/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493