Eltern wollen Wahlfreiheit - Eltern bekommen Wahlfreiheit

Die Eltern in Niederösterreich wollen Wahlfreiheit bei den Themen Lernen und Kinderbetreuung. Bei den neuen Familien- und Beratungszentren des NÖ Hilfswerks bekommen sie diese auch.

St. Pölten (OTS) - Eltern wollen eine klare Trennung von Unterricht und Betreuungszeit. Außerdem schätzen sie Flexibilität bei der Betreuung - das belegte Familienlandesrätin Barbara Schwarz anhand einer Befragung unter den Eltern in Niederösterreich. Eltern wollen selbst entscheiden, wann, wo, wie oder wie oft ihr Kind betreut wird.

Das NÖ Hilfswerk unterstützt die Eltern beim Wunsch der Wahlfreiheit. "Kein Kind ist wie das andere, keine Familie ist wie die andere. Deswegen haben wir für individuelle Bedürfnisse auch individuelle Lösungen", weiß Elke Fuchs, Leiterin des Bereichs Familie und Beratung beim NÖ Hilfswerk. Daher wurden jetzt ganz neu alle Angebote rund um Kinderbetreuung, Lerntraining, Beratung, Psychotherapie und soziale Arbeit in einer Hand gebündelt und erweitert - und zwar in zwölf Familien- und Beratungszentren in Niederösterreich. Start ist im September.

Die Wahlfreiheit der Eltern spiegelt sich bei den Themen Kinderbetreuung und Lernen wieder. Eltern, die eine familienähnliche Betreuung bevorzugen, wählen eine Tagesmutter. Diese betreut die Kinder entweder bei sich zuhause oder auch mobil im Haushalt der Eltern. Zusätzlich wird noch Gruppenbetreuung für Kleinkinder und Schulkinder angeboten. Auch für jede Art von Lernschwierigkeiten haben die Fachkräfte des NÖ Hilfswerks eine passende Lösung. In den Familien- und Beratungszentren werden individuelle Lerntrainings konzipiert, die auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind. Eltern werden schon im Vorfeld beraten, welche Betreuung für ihr Kind passend ist.

Standorte der Familien- und Beratungszentren:

Amstetten, Baden, Gänserndorf, Korneuburg, Krems, Melk, Mödling, Schwechat (Außenstelle Bruck), St. Pölten (Außenstelle Lilienfeld), Tulln, Wiener Neustadt und Zwettl

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Elisabeth Schreiner, NÖ Hilfswerk, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 02742/249-1121

elisabeth.schreiner @ noe.hilfswerk.at