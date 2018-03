FPÖ-Podgorschek: Hohe Überziehungszinsen endlich senken!

Überziehungszinsen trotz niedrigen Zinssatzes weiter viel zu hoch!

Wien (OTS) - "Offensichtlich sehen Banken die Inhaber von Girokonten weiterhin als ergiebige Melkkühe an. Die Überziehungszinsen bei Konten sind weit überzogen", kritisiert der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek die heimischen Banken. Immerhin würden bei Kontoüberziehungen bis zu 13 Prozent Zinsen fällig.

Gerade angesichts der sehr niedrigen Leitzinsen sei dies völlig unverständlich. "Auf Grund des aktuellen Zinstiefes ist es für die Banken ein leichtes an frisches Geld zu kommen", so Podgorschek. Außerdem dürften die staatlichen Milliardenhilfen für die heimischen Großbanken nicht vergessen werden.

Das niedrige Zinsniveau sei bereits jetzt ein ernstes Problem für die heimischen Sparer, deren Guthaben ständig an Wert verlören. "Es wäre nur recht und billig, wenn die einfachen Staatsbürger, auf deren Kosten die Bankenhilfe vergeben würde, wenigstens bei Kontoüberziehungen von den niedrigen Kosten profitieren würden", meint Podgroschek. Auch die Überziehungszinsen müssten sich an den Leitzinsen orientieren, so Podgorschek abschließend.

