Neues Volksblatt: "Weckruf" von Manfred MAURER

Ausgabe vom 22. August 2013

Linz (OTS) - Christoph Leitl eilt nicht gerade der Ruf eines Miesmachers voraus. Der WKÖ-Chef gilt vielmehr als Zweckoptimist, der einem wirtschaftspsychologischen Grundsatz folgend sehr wohl um das Risiko der selbsterfüllenden Prophezeihung weiß, welches pessimistische Ansagen in sich bergen. Wenn Leitl also davon spricht, dass Österreich in den vergangenen Jahren zum europäischen Durchschnitt "abgesandelt" sei (siehe Bericht auf Seite 12), dann darf dies nicht als Nestbeschmutzung abgetan werden. Denn die vergleichsweise guten Wirtschaftsdaten - insbesondere die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU - sind keine Versicherung gegen drohende Rückschläge. Schon gar nicht sind sie ein Ruhekissen für reformfaule Politiker, die meinen, in einem schöngefärbten Paralleluniversum die Herausforderungen einer sich stetig wandelnden (Arbeits-)welt ignorieren zu können. Und noch viel weniger sind die (noch) guten Daten eine Einladung an umverteilungsgeile Sozis, die unzählige Beweise des Gegenteils ignorierend mehr denn je felsenfest davon überzeugt sind, dass es den Menschen besser geht, wenn man Unternehmen schlechter stellt.

Österreich steht vor einer Wahl, in der es um diese Entscheidung geht: für oder gegen das Entfesseln jener unzweifelhaft vorhandenen Kräfte, die den Standort Österreich attraktiver machen und den Wohlstand mehren können, wenn man sie nur lässt.

Leitls Weckruf sollte gehört werden. Von allen!

