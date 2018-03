Grünewald: Absolute Transparenz und Aufklärung bei Datenweitergabe von Ärzten sofort notwendig

Grüne fordern offene und breite Diskussion mit Resultaten

Wien (OTS) - "Dass gesundheitspolitische Entscheidungen oft ohne ausreichende und wissenschaftlich abgesicherte Datenlage gefällt werden, ist ein altbekanntes Problem", kritisiert der Grüne Gesundheitssprecher Kurt Grünewald.

Es ist von hohem wissenschaftlichem Interesse welche Medikamente bei welchen Diagnosen und Altersgruppen zur Anwendung kommen. Derartige Daten lassen auch Rückschlüsse auf die Qualität einer Behandlung zu. Ganz anders verhält es sich aber bei der Datenweitergabe verschriebener Medikamente an Marktforschungsinstitute und damit wohl letztlich auch an Pharmafirmen gegen Bezahlung. Selbst bei ausreichend verschlüsselten und anonymisierten Daten muss hier die mangelnde Information von PatientInnen kritisiert und der gesundheitspolitische Nutzen stark in Zweifel gezogen werden.

"Die Weitergabe von PatientInnendaten an Firmen ist bei ELGA gesetzlich untersagt und allein der Versuch eines diesbezüglichen Handels mit hohen Strafen belegt", analysiert Grünewald die derzeitige Situation. "Die genannten Summen, die Ärztinnen für diese Datenweitergabe bekommen haben sollten, scheinen mir auch für diesen Aufwand deutlich zu niedrig. Daher ist eine Untersuchung durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft notwendig. Dass es immer wieder schwarze Schafe bei verschiedensten Berufsgruppen gibt, darf keinesfalls zur Bagatellisierung dieses Handelns führen. In diesem Bereich darf es kein einziges Schwarzes Schaf geben!"

"Wenn Pharmafirmen einen Ehrenkodex verfasst haben, ist der Datenschutz auch in diesem Kodex zu verankern.

Meinungsforschungsinstitute täten gut daran auch die Art und Weise Ihres Datenzugangs klar und transparent zu regeln. Hier sollte auch der notwendige politische Druck nicht lange auf sich warten lassen", schließt Grünewald.

