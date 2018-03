Haubner: ÖVP will Österreich zum besten Standort Europas machen

Wirtschaftsstandort ist top - Maria Fekter & Christoph Leitl zeigen auf, wo wir noch besser werden können - SPÖ hat sich 5 Jahre lang weder für Wirtschaft noch für Standort interessiert

Wien, 21. August 2013 (OTS) - "Während sich die SPÖ auf den Erfolgen, die die ÖVP in den vergangenen Jahren hart für den Wirtschaftsstandort erkämpft hat, ausruhen will, kämpfen wir darum, Österreich zum besten Standort Europas zu machen. Unser Wirtschaftsstandort ist top - Finanzministerin Maria Fekter und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl weisen verantwortungsvoll darauf hin, welche Herausforderungen noch auf uns warten. Denn wenn wir auch in Zukunft zu den Besten gehören wollen, müssen wir uns auch an den Besten orientieren", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, anlässlich der heutigen Pressekonferenz in Alpbach. "Das Ramponieren des Standortes beansprucht Kanzler Faymann für sich ganz allein, indem er nach wie vor wirtschaftsfeindliche Steuern fordert, unser internationales Standing gefährdet und tausende Arbeitsplätze riskiert." ****

"Die Genossen haben sich in den vergangenen fünf Jahren weder für Wirtschaft noch für die Entwicklung des Standortes interessiert. Nicht einmal kam ein konstruktiver Vorschlag zur Entlastung der Unternehmen oder Attraktivierung der heimischen Wirtschaft. Im Gegenteil. Alles, was von den Sozialisten kam und kommt, sind Forderungen, die die Betriebe schwächen und unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit schaden", so Haubner. "Mit Forderungen nach Vermögenssteuer, Wertschöpfungsabgabe, Strafsteuern für Überstunden oder Erbschaftssteuern ab 150.000 Euro stellt die SPÖ den Österreichischen Wirtschaftsstandort permanent in Aus. Kaum vorstellbar, wie unser Standort aussehen würde, wenn die ÖVP die wirtschaftsfeindlichen Ideen der SPÖ in den vergangenen Jahren nicht verhindert hätte", stellt Haubner abschließend klar.

