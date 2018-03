WKÖ: Forderungen nach Ausbau der Kinderbetreuung werden durch aktuelle Umfrage bestätigt

Fürntrath-Moretti: "Schließzeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen auf maximal drei Wochen pro Jahr reduzieren"

Wien (OTS/PWK577) - "Wir brauchen endlich konkrete Maßnahmen, um österreichischen Eltern und vor allem Müttern einen machbaren Alltag mit Beruf und Familie zu ermöglichen ", betont Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), der Unternehmerinnenvertretung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Allen voran sei die Politik gefordert, den Familien passende Lösungen bei der Kinderbetreuung - vor allem beim Angebot für unter 3-Jährige - zu bieten. Denn Österreich hinkt der Vorgabe der EU (33 Prozent für diese Altersklasse) mit einer Betreuungsquote von 21 Prozent immer noch deutlich hinterher. Deshalb sei es erfreulich, so Fürntrath-Moretti, dass die Ergebnisse des aktuellen Frauenbarometers den enormen Handlungsbedarf bestätigen: "Damit werden unsere intensiven Forderungen nach einem flächendeckenden, qualitätsvollen und leistbaren Ausbau der Kinderbetreuungsplätze für unter 3-Jährige unterstützt. Nun müssten aber auf die vielen Ankündigungen endlich auch Taten folgen".

Was im aktuellen Frauenbarometer leider fehle, seien die enormen Probleme, die sich für Eltern durch die Schließzeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen im Sommer ergeben. Rund dreieinhalb Wochen war im Vorjahr eine durchschnittliche Betreuungseinrichtung, gemäß der aktuellen Kindertageheimstatistik, geschlossen. "Das geht eindeutig an der Alltagsrealität österreichischer Familien vorbei. Die Betreuungszeiten müssen an moderne Arbeitswelten angepasst werden", fordert Fürntrath-Moretti.

Kürzlich hat FiW eine Studie zur mangelhaften Betreuungssituation für unter 3-jährige Kinder präsentiert. "Auch hier kam deutlich heraus, dass Ferienzeiten der ganztägig geführten Krippen vielfach die Urlaubsansprüche eines oder sogar beider Elternteile überschreiten. Dieser Betreuungsengpass bedeutet vor allem auch für Unternehmerinnen große Schwierigkeiten", so Fürntrath-Moretti. Ähnliche Probleme ergeben sich für Eltern bei den täglichen Öffnungszeiten. Im aktuellen Programm der Unternehmerinnenvertretung ist daher eine wesentliche Forderung, die Schließzeiten von Kinderbetreuungseinrichtungen auf maximal 3 Wochen pro Jahr zu reduzieren und die Öffnungszeiten auf mindestens 50 Stunden pro Woche auszuweiten. (ES)

Rückfragen & Kontakt:

Junge Wirtschaft | Gründerservice | Frau in der Wirtschaft

Mag. Elisabeth Zehetner

Telefon: +43 (0)5 90 900 3018

E-Mail: elisabeth.zehetner @ wko.at

Internet: http://wko.at/unternehmerin