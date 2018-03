Verschreibungsdaten: Ärzten drohen massive Konsequenzen

Ärztekammer begrüßt öffentliche Diskussion - Strafen bis zum Entzug der Berufsberechtigung möglich

Wien (OTS) - Der Präsident der Ärztekammer für Wien, Thomas Szekeres, begrüßt ausdrücklich die "wichtige öffentliche Diskussion" über die Weitergabe von Patientendaten an Marktforschungsunternehmen. "Wir verurteilen dieses Vorgehen einzelner Mitglieder von uns aufs Schärfste. Allen Ärztinnen und Ärzten, die rechtswidrig Daten herausgegeben haben, drohen massive Konsequenzen", erklärt Szekeres. Er erwartet durch dieses breite öffentliche Interesse nun auch die Unterstützung von außen, um solche Praktiken zukünftig unterbinden zu können. ****

Die Ärztekammer eruiert derzeit, wie viele Kolleginnen und Kollegen in welcher Form Daten weitergegeben haben. Szekeres sind derzeit keine Namen von einzelnen Ärztinnen und Ärzten bekannt. "Wir sind hier auch auf Hinweise von außen angewiesen und bitten um jede mögliche Mithilfe, die betroffenen schwarzen Schafe zu identifizieren", so Szekeres. "Ich werde jede Kollegin und jeden Kollegen, von denen bekannt wird, dass sie unrechtmäßig Daten weitergegeben haben, bei dem Disziplinaranwalt beziehungsweise dem Ehrenrat der Österreichischen Ärztekammer anzeigen." Dort könnten Strafen bis zum Entzug der Berufsberechtigung ausgesprochen werden.

Bereits in der Vergangenheit hat die Ärztekammer alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte über Schreiben von Marktforschungsunternehmen, die zu einem Datentransfer von Verordnungs- und Diagnostikdaten ihrer Patientinnen und Patienten auffordern, informiert und eindringlich vor einer Kooperation mit diesen Firmen gewarnt.

"Gesundheitsdaten sind höchst sensible Daten, die von Ärztinnen und Ärzten im Rahmen der ärztlichen Schweigepflicht zu bewahren und ohne Zustimmung der Patienten nicht weitergegeben werden dürfen", betont Szekeres. Gerade bei so heiklen Daten wie im Gesundheitsbereich gebe es eine Vielzahl an Interessenten, die Informationen missbräuchlich verwenden könnten. (ssch)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien - Pressestelle

Dr. Hans-Peter Petutschnig

Tel.: (++43-1) 51501/1223, 0664/1014222, F:51501/1289

hpp @ aekwien.at

http://www.aekwien.at