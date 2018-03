Becker: SPÖ-Verunsicherung der Senioren im Wahlkampf muss endlich beendet werden.

Nur den Schüssel-Pensionsreformen ist zu verdanken, dass Pensionen heute noch finanzierbar sind - und auch in Zukunft finanzierbar bleiben.

Wien (OTS) - Zu den heutigen Aussagen von Bundesratspräsident Todt, dem Verbandssekretär der SPÖ-Pensionisten, hält MEP Heinz K. Becker, Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes, fest:

"Die heutigen Aussagen des PVÖ-Verbandssekretärs sind leider alleine auf Wahlkampf-Geplänkel zurückzuführen. Wir fordern das sofortige Ende der SPÖ-Verunsicherung unserer Seniorinnen und Senioren. Die Fakten liegen doch klar auf dem Tisch: Ohne die Schüssel-Pensionsreformen wäre das Pensionssystem heute schon längst nicht mehr finanzierbar - das war eine historische Leistung dieses ÖVP-Kanzlers! Ohne diese Reformen hätte die SPÖ bis heute keine Einsicht gezeigt, dass Frühpensionierungen keine Belohnung, sondern für die Betroffenen von Nachteil sind!"

Und Becker weiter:

"Die SPÖ hat zwar damals großartig gegen diese wichtigen Reformen demonstrieren lassen und kramt die damaligen Beschlüsse schwarzmalerisch und verbunden mit Panikmache in jedem Wahlkampf wieder hervor. Die Wahrheit ist allerdings: Seit 2006 gibt es in Österreich wieder SPÖ-Bundeskanzler. Und diese haben von den Schüssel-Pensionsreformen keinen einzigen wesentlichen Reformpunkt zurückgenommen. Dies weil selbst die SPÖ die unersetzliche Wirkung dieser Schüssel-Reformen für die nachhaltige Finanzierbarkeit der staatlichen Pensionen eingestehen musste. So betonte auch der zuständige SPÖ-Sozialminister schon mehrfach - historisch wenig korrekt - dass 'wir' zeitgerecht die nötigen Schritte zur Sicherung der Pensionen gesetzt hätten. Nun, dieses 'wir' kann den Sozialminister kaum umschließen - er stand damals an vorderster Front der Demonstranten gegen die Schüssel-Pensionsreformen!"

Becker hält abschließend fest:

"Die aktuelle Bundesregierung hat entscheidende Beschlüsse zur weiteren nachhaltigen Finanzierbarkeit der staatlichen Pensionen gemeinsam beschlossen. Schade, wenn nun aufgrund des Wahlkampfes diese gemeinsame konstruktive Linie bewusst verlassen wird! Eines ist klar: Für die nachhaltige Sicherung der Pensionen aller Generationen hat die ÖVP in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nachweislich die beste Arbeit geleistet!"

