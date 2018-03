FA-Rösch: 12-Stunden-Arbeitstag ist Anschlag auf Arbeitnehmer!

Wien (OTS) - Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) sprechen sich klar gegen verpflichtende 12-Stunden-Arbeitstage aus. FA-Bundesobmann Bernhard Rösch: "Zwar gibt es Branchen, etwa Wachdienste, die 12 Stundendienste haben oder das Rettungspersonal, das sogar 24 Stunden durchgängig Dienst hat. Dass zukünftig aber alle Arbeitnehmer zu 12 Stunden Arbeit am Tag verpflichtet werden können, wäre ein regelrechter Anschlag!"

Für Arbeitnehmer würde eine Legalisierung derartiger Arbeitszeiten die Aushöhlung von Überstunden und Zulagen bedeuten, was im Endeffekt finanzielle Einbußen bedeuten könnte. 12 Stunden Arbeit am Tag würde auch die Gesundheit der Arbeitnehmer massiv beeinträchtigen, abgesehen davon, dass die Zeit für die Familie zu kurz kommen würde. "Eine derartige Idee ausgerechnet in einem Wahlkampf kann man nur als arbeitnehmerfeindlich klassifizieren", ist Rösch empört.

