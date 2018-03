VCÖ-Bahntest belegt: ÖBB Bahnhofsoffensive wirkt - Wiener Westbahnhof erneut der schönste Bahnhof Österreichs

Moderne Bahnhöfe machen Bahnfahren attraktiver

ÖBB Bahnhofsoffensive: Mehr als 100 Bahnhöfe werden modernisiert

Für mehr Kundenzufriedenheit: Zusätzlich viele kleinere Verbesserungsmaßnahmen an Bahnhöfen in ganz Österreich

Der Wiener Westbahnhof ist der schönste Bahnhof Österreichs. Zu diesem Ergebnis kommt der diesjährige Bahntest des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), der mehr als fünfzehntausend Fahrgäste befragt hat. Auch im Vorjahr war der Wiener Westbahnhof Umfragesieger, an zweiter Stelle landete heuer und auch im Vorjahr der Linzer Hauptbahnhof. Neu auf dem Podest ist heuer der Salzburger Hauptbahnhof auf dem dritten Platz.

Rang Bahnhof 1. Wien Westbahnhof 2. Linz Hauptbahnhof 3. Salzburg Hauptbahnhof 4. Graz Hauptbahnhof 5. Innsbruck Hauptbahnhof 6. Klagenfurt Hauptbahnhof 7. Bahnhof Dornbirn 8. ex aequo Bahnhof Baden und Bahnhof Leibnitz 10. Wien Hauptbahnhof

Sieger Wiener Westbahnhof mit BahnhofCity Wien West 2011 neu eröffnet

Drei Jahre wurde der Wiener Westbahnhof unter laufendem Betrieb umgebaut und im November 2011 zusammen mit der ersten ÖBB-BahnhofCity eröffnet. Mit ihr wurde die eigentliche Verkehrsstation, die Bahnhofshalle, um ein Gastronomie-, Shopping- und Dienstleistungszentrum erweitert. Der Westbahnhof ist damit ein moderner Bahnhof, der Reisen, Shoppen, Arbeiten und Wohnen vereint. Die BahnhofCity Wien West ist zusätzlich ein wichtiger Impulsgeber und trägt zur Aufwertung des angrenzenden 15. Bezirks bei.

Bahnhofsoffensive

Die ÖBB modernisieren mehr als 100 Verkehrsstationen, dieses erfolgreiche Programm wird auch in Zukunft fortgesetzt. Die Bahnhofsoffensive ist ein rund drei Milliarden schweres Investitionsprogramm, von dem die Fahrgäste direkt profitieren: Die neuen Bahnhöfe sind schön, kundenfreundlich und sicher. Rund ein Viertel der im Rahmenplan 2013-2018 vorgesehenen Schieneninvestitionen fließt in die Erneuerung der Bahnhöfe.

Bis 2015 werden alle Bahnhöfe, die täglich von mehr als 2.000 Fahrgästen benützt werden, mit Informationsmonitoren ausgestattet und 170 Bahnhöfe barrierefrei benutzbar sein. 1.500 PKW- sowie 2.000 Fahrrad-Abstellplätze wurden allein heuer neu geschaffen. Mit diesen Maßnahmen werden rund 80 Prozent der Bahnkunden erreicht, bis 2025 werden es durch weitere Modernisierungen sogar 90 Prozent sein.

Bilanz 2012

Alleine im Vorjahr konnten elf Bahnhöfe erneuert und modernisiert werden, wie etwa die Bahnhöfe Angern, Bad Vöslau, Lilienfeld, Tullnerbach-Pressbaum, Mistelbach, Felixdorf, Mauthausen, Perg , Lend, Spittal-Millstätter See und Reutte.

Völlig neu gebaut, eröffnet oder zumindest den Teilbetrieb aufgenommen haben acht Bahnhöfe und Haltestellen, das sind Salzburg Hauptbahnhof (Teileröffnung), Neukirchen bei Lambach, Tullnerfeld, Absdorf-Hippersdorf, Wien Hauptbahnhof (Teilinbetriebnahme), Wien Mitte (Gesamtfertigstellung) sowie Leibnitz.

Für mehr Kundenzufriedenheit: Zusätzliche viele kleinere Verbesserungen

Die Zufriedenheit der Kunden ist den ÖBB sehr wichtig. Deswegen werden noch heuer an vielen Verkehrsstationen zahlreiche kleinere, rasch spürbare Verbesserungen durchgeführt. Konkret werden unter anderem zusätzliche Sitzbänke aufgestellt, die Kundeninformationssysteme an den Bahnhöfen verbessert, neue Wartekojen errichtet und wo erfordlich, Wegeleitungen an Besucherströme angepasst. Neben diesen baulichen Maßnahmen wird auch die Zahl der Mitarbeiter für Kundeninformation am Bahnhof verstärkt. Die Qualitätskontrollen vor Ort werden verdichtet. All dies macht Bahnfahren für die Fahrgäste schon bald noch komfortabler.

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas und bieten ihren Kunden die die höchste Pünktlichkeit in der EU. Mit konzernweit 39.833 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 35.990 in Österreich, 3.843 im Ausland, zusätzlich 1.814 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,27 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

