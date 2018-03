ARBÖ: Kostenloser Rad-Kurs für Erwachsene war voller Erfolg

Einstieg und Wiedereinstieg mit Bike im Straßenverkehr möglich gemacht - Foto unter www.arboe-rad.at/kurs

Wien (OTS) - Am 18. August traten am ARBÖ-Radübungsplatz erstmalig die Erwachsenen in die Pedale, anstatt der Kinder, die ansonsten täglich am Ort und Stelle Radfahrprüfungen ablegen. Der ARBÖ und die Radfreunde haben dort gemeinsam den ersten Radkurs für Erwachsene abgehalten. Gründer der Radfreunde Armin J. Hanschitz zur Idee des Kurses für Erwachsene: "Es gibt einerseits ältere Menschen, die keine Fahrradpraxis besitzen und gerne auf einem Übungsplatz wieder in Schwung kommen würden. Andererseits gibt es auch Menschen, die nie Fahrradfahren gelernt haben und damit die Möglichkeit bekommen, sich auf ein Lernen ohne Stress einzulassen. Menschen mit Migrationshintergrund haben dabei oft ein gewisses Manko. Für sie wollten wir gerne die Möglichkeit bieten zukünftig sicher mit dem Rad unterwegs sein zu können."

Die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert von dem Setting am Radübungsplatz. "Am Radübungsplatz findet man ein völlig realistisches Umfeld mit Ampeln, Fußgängerübergängen, Kreuzungen, Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen vor. Das ist ideal, um sich nicht den Stress antun zu müssen gleich auf offener Straße zu lernen. In angenehmer und sicherer Atmosphäre konnten so die ersten Fahrversuche gemacht werden und auch die Theorie kam nicht zu kurz", so ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich. Eine Teilnehmerin dazu: "Gerade in meinem Alter tut man sich schwer mit den Verkehrsregeln - hat man jetzt z.B. am Ende des Radweges Vor- oder Nachrang? Ich bin dankbar, dass der ARBÖ und die Radfreunde mir das erklärt haben."

Armin J. Hanschitz zieht sein Resümee über den Kurs: "Ich war über das Interesse und den Ehrgeiz der Teilnehmenden positiv überrascht. Nach den ersten Fahrversuchen wuchs bei fast allen das Selbstvertrauen und es gab teilweise erhebliche Lernfortschritte. Dennoch ist das weitere Üben das Wichtigste, bevor sich die TeilnehmerInnen dann auf die Straße wagen sollten! Die Nachfrage für die Radfahrkurse von Erwachsenen scheint jedenfalls gegeben zu sein."

Die Fotos zum Kurs findet man unter www.arboe-rad.at/kurs.

Website der Radfreunde: www.radfreunde.at

