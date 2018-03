Neues Volksblatt: "Durchschaubar" von Herbert SCHICHO

Ausgabe vom 19. August 2013

Linz (OTS) - Leicht hat es der Richter im Swap-Prozess nicht. Erstens sind die Summen, um die es hier geht, riesig und existenzgefährdend für beide Seiten. Deshalb sind die juristischen Geschütze, die Bawag und Stadt Linz auffahren, enorm. Zweitens gibt es auch keine vergleichbaren abgeschlossen Fälle in Österreich. Seine Entscheidung wird daher auch Präzedenzwert haben. Drittens ist die öffentliche Begleitmusik sehr laut. Viertens ist leider Wahlkampf ... und die SPÖ hat Angst, dass ihr die Wähler die Spekulationsabenteuer in Salzburg und Linz als Unfähigkeit auslegen: Die SPÖ kann halt mit dem Geld der Steuerzahler nicht umgehen.

Die rote Gegenstrategie ist einfach: Die Banken sind schuld an allem und die bösen reaktionären Kräfte stecken mit ihnen unter einer Decke, federführend wird Finanzministerin Fekter attackiert, obwohl sie mit diesem Geschäft überhaupt nichts zu tun hatte. Wie brüchig diese Argumentationslinie ist, zeigt sich nicht nur daran, dass es die rote Gewerkschaftsbank war, die dieses "russische Roulette" ((C) SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Horner) für die Stadt Linz ersonnen hat. Auch die Unsitte, unabhängige Behörden - die Finanzmarktaufsicht ist in ihrer Arbeit nicht, wie dies scheinbar die SPÖ OÖ glaubt, der Finanzministerin unterstellt, sondern weisungsfrei - anzugreifen, zeigt die Nervosität, die sich angesichts des Swap-Desasters bei der SPÖ breit macht.

