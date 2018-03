Pressekonferenz Tierschutzprozess IFES-Umfrage: Was sagt die Bevölkerung?

Nötigung nur rechtswidrig, wenn Rechtsgemeinschaft sie für sittenwidrig hält; repräsentative Umfrage über Meinung zu Tierschutzkampagnen

Wien (OTS) -



§ 105 (2) des Strafgesetzbuches legt fest, dass eine Nötigung nur

dann rechtswidrig ist, wenn die Rechtsgemeinschaft sie für

sittenwidrig hält. Im Berufungsurteil des Wiener Oberlandesgerichts

zum Tierschutzprozess vermuteten die Richterinnen, dass die

Rechtsgemeinschaft in Österreich legale Tierschutzkampagnen, mit

denen Modehäuser zum Ausstieg aus dem Pelzhandel gebracht werden

sollen, für sittenwidrig halten würde. Deshalb seien solche

Kampagnen als schwere Nötigung mit 6 Monaten bis 5 Jahren Gefängnis

zu bestrafen. Eine repräsentative Umfrage des Instituts für

Empirische Sozialforschung (IFES) testet die Hypothese der

Richterinnen und gibt nun die definitive Antwort, wie die

Rechtsgemeinschaft dazu steht:



+ Sind legale Tierschutzkampagnen, die Modehäuser zum Pelzausstieg

bewegen sollen, sittenwidrig?

+ Fällt der Komplettausstieg aus dem Pelzhandel unter jenen Begriff

von Tierschutz, der als Staatsziel in der Verfassung verankert ist?

+ Will eine Mehrheit in Österreich ein absolutes Handelsverbot mit

Tierpelz?



Datum: 22.8.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Landtmannsaal

Universitätsring 4, 1010 Wien



