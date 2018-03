VIRUS zu Schwarzer Sulm: Juristischen Irrläufer stoppen!

Berlakovich und Voves müssen endlich handeln!

Wien (OTS) - In Sachen "Schwarze Sulm", wo ein wertvoller Flussabschnitt immer noch vor der Verbauung durch ein Wasserkraftwerksprojekt bedroht ist, meldet sich erneut die Umweltorganisation VIRUS zu Wort: "Eine Schande wie lange sich die Verantwortlichen Zeit lassen, die europarechtswidrigen Bescheide aufzuheben, und den juristischen Irrläufer Kraftwerksprojekt einzufangen und zu stoppen," so Sprecher Wolfgang Rehm

Laut VIRUS würde eine am heutigen 14. August angesetzte Wasserrechtsverhandlung und die nachfolgende Bescheiderlassung dem Bundesrecht exekutierenden Landeshauptmann Voves und Minister Berlakovich als Oberbehörde die Möglichkeit geben, dem mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie unvereinbaren Projekt einen Riegel vorzuschieben. § 21a des Wasserrechtsgesetzes ermöglicht es, auch nach Erteilung einer Bewilligung zum Schutz öffentlicher Interessen die Wasserbenutzung auch auf Dauer zu untersagen. "In der Sache hat ja die Oberste Wasserrechtsbehörde bereits gegen das Projekt entschieden, nur durch internationalen Konventionen widersprechende Parteienregelungen der Republik sowie verfassungsrechtliche Probleme mit der Berufungslegitimation des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans Steiermark wurde dieser Entscheidung vorübergehend die formale Grundlage entzogen, jetzt muss der Ball endlich ins Tor und die Bedrohung abgewendet werden", fordert Rehm mit Nachdruck. Damit wären auch die drohenden Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission - neben dem Gewässerschutz gibt es auch massive naturschutzrechtliche Bedenken wegen der Projektierung im Europaschutzgebiet - und damit eine Bestrafung der Republik Österreich durch den Europäischen Gerichtshof vom Tisch.

Bedenklich findet die Umweltorganisation auch den Umgang der Landesbehörden mit dem Projekt. "Die Projektwerber haben zwar vorübergehend rechtskräftige Bewilligungen erlangt, offensichtlich jedoch ohne über alle benötigten Flächen und die Zustimmung der berührten Grundeigentümer zu verfügen", so Rehm.

Dass offenbar dennoch eilfertig die Anzeige eines Baubeginns akzeptiert worden sei, um die Befristung der Bewilligung nicht schlagend werden zu lassen, sowie für die offensichtlich erforderlichen Ausweichmanöver bereitwillig eine abgeänderte Rodungsbewilligung erteilt wurde, erwecke ebenso wie die der Vorhabensdurchsetzung dienlichen erhöhten Kreativität im Umgang mit dem Grundkataster den Anschein, dass hier nicht mit der gebotenen Neutralität und Objektivität vorgegangen wird. Nachdem nun aber eine wesentliche Projektänderung im Raum stehe, wären die Behörden verpflichtet, von Amts wegen Änderungsverfahren im Bereich Wasserrecht und Naturschutz einzuleiten. "Es wäre nicht sehr weise, wenn die LH Voves unterstellten Behörden dieser ihrer Verpflichtung nicht nachkommen würden. In Sachen Wasserrecht ist Minister Berlakovich als Oberbehörde gefordert, von seinem Weisungsrecht Gebrauch zu machen", mahnt Rehm.

Es handle sich bei der Schwarzen Sulm um ein mehrfach geschütztes Naturjuwel, in dem in jüngerer Zeit auch Naturdenkmäler ausgewiesen wurden und noch Nachbesserungen beim Natura 2000 Schutz gefordert sind. Weiters verfüge Österreich nur über ganz wenige freie Fließstrecken, die sich wie die schwarze Sulm in sehr gutem ökologischem Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie befinden. "Energiewirtschaftlich ist das Kraftwerksprojekt unbedeutend, hingegen bestehen klare Verschlechterungsverbote. Daher ist sonnenklar wo die öffentlichen Interessen liegen", so Rehm abschließend.

Wolfgang Rehm, Tel.: 0699/12419913, virus.umweltbureau @ wuk.at