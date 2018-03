AVISO: 22.8.2013, 10:00 Uhr: Einladung zur Caritas Pressekonferenz

Wir werden immer älter und benötigen Pflege - wie machen wir Österreich für die Zukunft pflegefit? Dazu nehmen Küberl und Landau Stellung und präsentieren Reformvorschläge.

Wien (OTS) - In Österreich benötigen derzeit knapp 440.000 Menschen ständig Pflege. 80 Prozent von ihnen werden zu Hause von Angehörigen betreut. Gleichzeitig werden wir immer älter: 1,42 Millionen ÖsterreicherInnen sind heute bereits über 65 Jahre alt - Tendenz steigend. Wie kann das Pflegemodell für die Zukunft aussehen? Was muss geschehen, um Menschen ein Altern in Würde zu ermöglichen? Und wie gehen wir in Österreich mit der wachsenden Anzahl von Menschen mit Demenzerkrankungen um?

Caritaspräsident Franz Küberl und Caritasdirektor Michael Landau nehmen in einer gemeinsamen Pressekonferenz zu diesen Themen Stellung. Beide fordern von den zuständigen PolitikerInnen, sich mit der Gestaltung und Finanzierung des Pflegesystems auseinanderzusetzen, dringend notwendige Verbesserungen in der 24-Stunden-Betreuung einzuleiten und Entlastungen für pflegende Angehörige zu schaffen.

Schwerpunkt Demenz: 120.000 Menschen in Österreich sind von altersbedingter Demenz betroffen. Zwei pflegende Angehörige stehen als Interviewpartner zu diesem Tabuthema zur Verfügung.

Wann: Donnerstag, 22. August, 10:00 Uhr

Wo: Salon Inigo, Haus Schönbrunn, Österreichs ältestes noch bestehendes Seniorenheim, Schönbrunner Str. 295, 1120 Wien

Mit:

Caritas-Präsident Franz Küberl,

Caritasdirektor der Erzdiözese Wien Michael Landau

