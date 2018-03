TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 14. August 2013 von Michael Sprenger "Großkoalitionäres Muskelspiel"

Lösungskompetenz in Rot und Schwarz:

Regierung zeigte ein wenig Muskeln gegen die Lehrergewerkschaft

und sorgt zugleich dafür, das Streitthema Lehrerdienstrecht bis zur Zeit nach der Nationalratswahl zu vertagen.

Ist jetzt der Konflikt zwischen Bund und Lehrergewerkschaft beendet? Nein, der Streit ist nur vertagt. Und zwar auf die Zeit nach den Nationalratswahlen und somit auf die Zeit nach den Schulferien. Verlässt die Bundesregierung mit ihrem Beschluss, das Gesetz zum neuen Lehrerdienstrecht ohne Einigung mit der Gewerkschaft in die Begutachtung zu schicken, den breit ausgetretenen Weg der Sozialpartnerschaft? Nein, sowohl SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann als auch ÖVP-Parteiobmann Michael Spindelegger suchen von ihrem Naturell her nicht den Konflikt, sondern sind ausgewiesene konsensorientierte Politiker. Während der sechswöchigen Begutachtung bleiben die Türen zur Gewerkschaft also offen. Warum wählte dann die Bundesregierung diesen Schritt? Das ist wiederum in erster Linie mit dem nahenden Wahltermin zu erklären. Schließlich konnte die Regierungsseite bereits auf 33 ergebnislose Verhandlungsrunden verweisen. Und es gab zuletzt keine Anzeichen auf ein Einlenken der Gewerkschaft. Also versuchte die Regierung einerseits das Thema von der Tagesordnung zu nehmen und andererseits so etwas wie Lösungskompetenz zu demonstrieren. Dies kommt ihnen bei jener Wählerschaft zugute, die das Wort Lehrerdienstrecht schon nicht mehr hören können und die das Verhalten der Lehrergewerkschaft bislang als einzige Blockade wahrgenommen haben. Zumindest für die SPÖ dürfte dies das Kalkül gewesen sein. Faymann will so Muskeln zeigen.

Bei Spindelegger sieht die Situation schon anders aus. Die Lehrergewerkschaft ist die Hausmacht der christlichen Gewerkschafter, der oberste Beamtengewerkschafter Fritz Neugebauer zudem ein Vertrauter des Parteiobmannes. Trotzdem entschied sich Spindelegger für das Risiko, die ÖVP-dominierte Lehrergewerkschaft zu brüskieren, will er doch nicht als Zauderer wahrgenommen werden. Doch zugleich erinnert er an einen Getriebenen. Dafür sorgte der mächtige Landeshauptmann Erwin Pröll, der ein härteres Vorgehen einforderte. Die Regierung hat also Zeit gewonnen. Doch als gelernter Österreicher kann man davon ausgehen, dass sich Gewerkschaft und Regierung nach der Wahl wieder aufeinander zubewegen werden. Allerdings dürfte die zentrale Frage unbeantwortet bleiben: Warum braucht es überhaupt ein neues Lehrerdienstrecht, wenn sich Rot und Schwarz auf keine gemeinsame Bildungspolitik einigen können?

