Medizin-Fakultät Linz: Ministerratsbeschluss ist für uniko unbefriedigend

Wien (OTS) - Der heutige Beschluss des Ministerrats zur Errichtung einer Medizinischen Fakultät an der Uni Linz fällt für die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) unbefriedigend aus. Zwar bekennt sich die Bundesregierung, "auf Basis der Empfehlungen der Hochschulkonferenz" zu einer Entwicklung und Stärkung des tertiären Sektors und der Forschung in Österreich. Es ist auch anzuerkennen, dass die Forderungen der Hochschulkonferenz im Zusammenhang mit einer Medizinischen Fakultät in Linz Bestandteil des Vortrags an den Ministerrat geworden sind. "Diese Ansage enthält in ihrer Unbestimmtheit aber keinerlei Verpflichtung der Regierungsmitglieder, die Bedingungen der Hochschulkonferenz auch in die Tat umzusetzen", sagt der Präsident der uniko, Rektor Heinrich Schmidinger.

"Ein bloßes Bekenntnis ist uns zu wenig. Es fehlt die Verbindlichkeit, dass die nächste Regierung - wer immer ihr angehören wird - unter anderem die zusätzlichen Mittel für Universitäten ab 2016 sicherstellen wird", moniert Schmidinger. "Schließlich gibt es ja auch für die Finanzierung der Medizin-Fakultät Linz verbindliche Zusagen des Bundes weit über das Jahr 2018 hinaus." Der Präsident der uniko erinnert daran, dass Bundesminister Karlheinz Töchterle die Erfüllung der Bedingungen der Hochschulkonferenz (HSK) zur Voraussetzung für seine eigene Zustimmung im Ministerrat gemacht hat. Die uniko erwartet sich deshalb eine Konkretisierung der vorliegenden Punkte der HSK jedenfalls vor dem Beschluss über die Linzer Medizin-Fakultät im Nationalrat. "Es geht dabei nicht nur um die Glaubwürdigkeit der Regierungsmitglieder, sondern auch um das Selbstverständnis der Hochschulkonferenz", ergänzt Schmidinger.

