ÖH: Minister begeht Verrat am gesamten Hochschulsektor

Töchterle bricht seine Versprechen im MinisterInnenrat

Wien (OTS) - In der heutigen Sitzung des MinsterInnenrates kam beispielhaft zum Ausdruck, wie in der österreichischen Politik mit Versprechen umgegangen wird. Grund dafür ist der Beschluss, an der Uni Linz eine medizinische Fakultät einzurichten. "Töchterle versprach in der letzten Sondersitzung der Hochschulkonferenz, einer medizinischen Fakultät erst dann zuzustimmen, wenn sämtliche Bedingungen, die in der Hochschulkonferenz formuliert wurden, erfüllt sind", kritisiert Florian Kraushofer vom ÖH-Vorsitzteam. Bis zum heutigen Tag ist jedoch noch keine einzige dieser Bedingungen auch nur annähernd erfüllt. "Töchterle begeht damit Verrat am gesamten Hochschulsektor", so Kraushofer.

Damit noch nicht genug, wurde im Ministerrat zusätzlich das Promotionsrecht für die Donauuniversität Krems im Schnellschuss, ohne ausreichende Maßnahmen der Qualitässicherung beschlossen. "Für uns zeigt sich hier, dass der Minister ohne konkrete Pläne für die Sanierung des Hochschulsektors da steht. Einzelne klientelpolitische Maßnahmen für den Wahlkampf scheinen Töchterles einzige Interessen zu sein", so Kraushofer erzürnt.

Minister Töchterle hat sämtliche Versprechen, die er den Universitäten, Fachhochschulen und somit dem gesamten österreichischen Hochschulsektor gegeben hat, gebrochen. "Für die ÖH ist dies ein Vertrauensbruch sondergleichen. Ein Minister, der seinen Verantwortungsbereich dermaßen übergeht, ist rücktrittsreif", so Kraushofer abschließend.

