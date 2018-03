"Reden wir doch endlich offen und ehrlich über Abtreibung"

Jugend für das Leben veranstaltet diesen August einen "ProLife-Roadtrip" von Bregenz nach Wien.

Bregenz/Linz (OTS/JfdL-kb) - Vom 15. bis 24. August sind ehrenamtliche Mitarbeiter der "Jugend für das Leben" in verschiedenen Städten Österreichs unterwegs. Durch Infostände, Vorträge und eine Filmvorführung wollen sie Gespräche und Diskussionen über das Tabuthema "Abtreibung" auslösen. Die Jugendlichen fordern Verständnis und ehrliche Hilfe für Frauen in Notsituationen - vor und nach einem Abbruch. Gleichzeitig pochen sie auf das Lebensrecht ungeborener Menschen. Übermorgen, Donnerstag, beginnt der Roadtrip mit einem Infostand und Vortrag in Vorarlberg.

Dem Tabuthema Abtreibung begegnen

"Obwohl allein in Österreich jedes Jahr zehntausende Abtreibungen durchgeführt werden, wird die Problematik der Abtreibung im Rahmen von medialen und persönlichen Diskussionen immer noch als Tabuthema behandelt, über das man nur in einer bestimmten Art und Weise sprechen darf", erklärt Carina Broucek, Pressesprecherin der Jugend für das Leben, und sieht darin auch die Motivation des Pro Life-Roadtrips. "Wir junge Menschen haben einseitige und ideologisierte Debatten satt! Reden wir doch endlich offen und ehrlich über Abtreibung und beginnen wir bei der grundlegendsten Frage: Ab wann ist der Mensch Mensch?" Im Rahmen des Pro Life-Roadtrips werden die Schüler, Studenten und jungen Berufstätigen mit Passanten über die zahlreichen Facetten von Abtreibung sprechen. Dabei werden auch Informationen über Alternativen zur Abtreibung nicht zu kurz kommen.

Frau und Kind im Mittelpunkt

Der medizinische Fakt, dass das Mensch-Sein bei der Verschmelzung von Samen- und Eizelle beginnt, werde in Debatten tunlichst beiseite geschoben, kritisiert Broucek. Stattdessen rücken Abtreibungsverfechter das Recht auf Selbstbestimmung der Frau in den Vordergrund, selbst wenn die Inanspruchnahme dieses vermeintlichen Rechts zahlreichen Frauen, und auch Männern, zum Verhängnis wird. Das intuitive Wissen, nämlich dass Abtreibung die gezielte Tötung eines ungeborenen Menschen ist, führe bei vielen Betroffenen zu jahrelang andauernden seelischen und körperlichen Leiden, so Broucek. "Für uns ist klar: Die Frau und ihr ungeborenes Kind müssen gleichermaßen im Zentrum der Bemühungen und Diskussion stehen!"

Vortrag: Konkrete Hilfe für Frauen im Schwangerschaftskonflikt

Eine ehrliche und offene Diskussion über Abtreibung sei unabdingbar, betont Broucek. Doch mindestens genauso wichtig sei konkretes Handeln: "Wir können nicht beim Reden stehen bleiben. Jeder einzelne Mensch unserer Gesellschaft ist gefragt, dafür zu sorgen, dass keine schwangere Frau sich allein gelassen und überfordert fühlt." Wie man konkret einer Frau und damit auch ihrem ungeborenen Kind helfen kann, darüber spricht Christoph Alton in seinem Vortrag "Schwangerschaftskonflikt - Herausforderungen in der Gehsteigberatung".

Quelle: http://www.youthforlife.net/detail.php?id=826

Vortrag "Schwangerschaftskonflikt - Herausforderungen in der

Gehsteigberatung"



Datum: 17.8.2013, um 19:30 Uhr



Ort:

Kapuzinerkloster Bennosaal

Kirchstraße 36a, 6900 Bregenz



