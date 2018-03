Grüne: Riesen-Erfolg für Anti-Korruptionsspiel

Heute, Dienstagabend "Part of the Game-Party" mit Eva Glawischnig in Wien

Wien (OTS) - Das augenzwinkernde Anti-Korruptionsspiel der Grünen ("Part of the Game - Game") hat sich innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Renner unter den Smartphone-Games entwickelt. Bereits nach den ersten 24 Stunden lag das Spiel auf Platz 1 aller Gratis-Apps im App-Store. Insgesamt wurde es in den ersten fünf Tagen mehr als 15.000-mal heruntergeladen.

"Wir setzen in diesem Wahlkampf einen klaren Schwerpunkt auf Social Media. Neben klassischer Onlinewerbung ist vor allem geplant, Inhalte über Online-Campaigning per Email, Website, Facebook & Twitter an die BürgerInnen zu bringen. Dazu wird es unterschiedlich Mikro-Kampagnen mit integriertem Ansatz geben. Unser Part of the Game - Game erinnert dabei augenzwinkernd an die großen Korruptionsfälle der vergangenen Monate und Jahre. Und daran, dass Österreich eine neue, saubere Politik braucht, wie sie für die Grünen seit ihrer Gründung selbstverständlich ist", sagt Stefan Wallner, Bundesgeschäftsführer der Grünen.

Aufgrund des überraschend großen Interesses und Erfolgs gibt es das Spiel ab sofort auch in einer Facebook-Version. Auf der Grünen Facebook-Seite können User das Part of the Game Games direkt spielen

(https://www.facebook.com/diegruenen).

AVISO - Heute 19h30 in Wien - Part of the Game - Party mit Eva Glawischnig

Auf Vorschlag von UserInnen veranstalten die Grünen heute eine eigene "Part of the Game-Party" in Wien. Fans und Freunde des Spiels sind eingeladen, einen Abend lang gemeinsam und gegeneinander "Part of the Game" zu sein. Die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig wird dabei sein. Im Rahmen einer Competition wird der Part of the Game Winner ermittelt. Zu gewinnen gibt es dabei auch etwas: Auf den Sieger oder die Siegerin wartet ein nagelneues iPad.

Wann: Dienstag, 13. August 2013 ab 19h30

Wo: "WerkzeugH", Schönbrunner Straße 61,1050 Wien.

Eintritt und Getränke frei!

Anmeldung unter event @ gruene.at

Alle Details zum Programm und Spiel-Modus findest Du in unserem Facebook-Event!

https://www.facebook.com/events/437212703061868/

Infos zum Lokal

http://www.werkzeugh.at/

Öffis: U4 Pilgramgasse, 14A, 13A, 12A, 59A

Das Spiel

Lasse Meischi supernackt sein, weiche den Tetschn von Uwe aus, halte einen flammenden Appell gegen die Jagdgesellschaft oder mache einen Englisch-Kurs mit Ernst Strasser! Das Grüne Part of the Game Game ist ein Spiel für alle, die nicht nur zu schön, zu reich, zu intelligent oder Part of the Game sein wollen, sondern auch unbedingt einmal vor einem Untersuchungsausschuss aussagen möchten! Das Spiel erinnert augenzwinkernd an die großen Korruptionsfälle der vergangenen Monate und Jahre. Und daran, dass Österreich eine neue, saubere Politik braucht, wie sie für die Grünen seit ihrer Gründung selbstverständlich ist.

In acht spannenden Akten versucht der Spieler mit unterschiedlichen Protagonisten das Gesetz ein wenig großzügiger auszulegen und dabei jede Menge Geld einzusammeln. Los geht es mit einem sehr schönen und intelligenten alten Bekannten. Das "Korruptometer" zeigt an, wie korrupt man sich verhält. Aber Achtung, wenn es voll wird, muss mit einer Strafe gerechnet werden. Zu finden ist die App kostenlos unter "Supernackt" oder "Part of the Game" im Apple- oder Androidstore und auch auf Facebook. Direkt-Link zum Facebook-Game:

https://www.facebook.com/diegruenen/app_131877943687037

